纳粹德国集中营受害幸存者施瓦兹鲍姆去世 101岁仍事业未竟

德国/奥斯维辛

德国大屠杀幸存者莱昂-施瓦兹鲍姆（Leon Schwarzbaum）昨天晚上在德国去世，享受101岁。莱昂-施瓦兹鲍姆1921年出生于汉堡的一个波兰犹太人家庭，1943年，他与家人被驱逐到奥斯维辛纳粹集中营。他是他的家庭唯一幸存者，曾经历纳粹奥斯威辛集中营、布痕瓦尔德集中营和柏林以北的萨克森豪森集中营的关押。施瓦兹鲍姆一生都为捍卫纳粹集中营受害者的记忆作斗争。

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据法新社今天发自柏林报道说，德国纳粹大屠杀幸存者莱昂-施瓦兹鲍姆（Leon Schwarzbaum）已经去世，享年101岁。是二战期间纳粹罪行的坚定记忆者，

莱昂-施瓦兹鲍姆是坚定捍卫二战期间纳粹罪行记忆的人权捍卫者。据国际奥斯威辛委员会执行副主席克里斯托夫-霍布纳（Christoph Heubner）告诉法新社，莱昂-施瓦兹鲍姆于周日晚上去世。他的去世是纳粹受害者集体记忆的巨大损失。霍布纳说，“我们都会怀念他，记住他的愤怒和人文情怀。”

近年来，莱昂-施瓦兹鲍姆曾在对前纳粹罪犯的有关审判中多次出庭作证。莱昂-施瓦兹鲍姆在2016年的证词深具影响，促使前奥斯威辛集中营警卫莱因霍尔德-汉宁遭判监禁。不过，汉宁在判决5年监禁后几个月就死了，并没有入狱。

2021年底，他出席了对前萨克森豪森集中营警卫已经101岁的约瑟夫-许茨（Josef Schütz）的审判。

专门追查纳粹罪犯的民事方律师托马斯-瓦尔特(Thomas Walther)告诉法新社，莱昂-施瓦兹鲍姆原本计划于本周五在新的审判中出庭作证。在这份已经写好的、将由沃尔瑟先生宣读的证词中，莱昂-施瓦兹鲍姆打算敦促和他自己一样也已经101岁的被告 "说出历史真相"。"他的证词里写道：在这里，在这个地方，说说你的经历--就像我为我的集中营经历所做的证词那样。

法新社说，施瓦兹鲍姆经常表达愤怒，他对很少有纳粹罪犯被绳之以法感到遗憾，特别是在德国。

国际奥斯威辛委员会说，施瓦兹鲍姆 "不想要仇恨，他只要正义"。

莱昂-施瓦兹鲍姆1921年出生于汉堡的一个波兰犹太人家庭，但他在今天的波兰上西里西亚的贝津长大，1943年犹太人居民区解散后，他的家人被驱逐到奥斯维辛集中营。

施瓦兹鲍姆是他的家庭里唯一一个幸存者，他曾在奥斯威辛集中营、布痕瓦尔德集中营和柏林以北的萨克森豪森集中营分营遭关押。

二战后，施瓦兹鲍姆在西柏林生活，是一名艺术和古董商，同时继续致力于通过在世界各地和学校的讲座，提醒人们注意纳粹主义的恐怖。

国际奥斯威辛委员会执行副主席克里斯托夫-霍布纳在一份声明中说："全世界的大屠杀幸存者怀着极大的悲痛、敬意和感激之情，向他们的朋友、同当苦难者和维护历史记忆同道者莱昂-施瓦兹鲍姆告别，他在生命的最后几十年里纳粹大屠杀历史浩劫的最重要见证人之一。