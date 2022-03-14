英媒：美国告诉欧亚盟国中国表示愿向俄罗斯提供军事援助

英国《金融时报》周一报道称，据熟悉美国国务院外交电报的官员透露，美国已经告诉欧洲和亚洲盟国，中国表示愿意向俄罗斯提供军事援助，支持其入侵乌克兰。

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英国《金融时报》的报道称，这些由美国国务院发给欧洲和亚洲盟国的电报，没有说中国是否已经表明将在未来帮助俄罗斯，或者它是否已经开始提供军事支持。这些电报也没有说在冲突的哪个阶段，北京似乎愿意提供帮助。《金融时报》周日曾报道说，俄罗斯在目前为期三周的入侵行动开始后的某个时间点向中方提出了援助请求。

《金融时报》的报道称，俄罗斯的提议和中国的回应已经在白宫敲响了警钟。美国官员认为中国正试图帮助俄罗斯，而中国的高级官员则公开呼吁通过外交途径解决战争。中国驻美国大使馆周日表示，不知道俄罗斯的任何要求或中国对莫斯科的积极回应。

中国外交部发言人赵立坚在14日的例行记者会上回应称：“中方在乌克兰问题上的立场是一贯、明确的。我们一直以来为劝和促谈发挥着建设性作用。当务之急是各方保持克制，为紧张局势降温而不是火上浇油，推动外交解决而不是使局势进一步升级。”俄罗斯总统发言人佩斯科夫当天也否认了曾向中国提出任何要求。

一位美国高级国防官员拒绝透露中国是否在俄罗斯提出请求后提供了军事支持，但表示五角大楼正在“非常、非常密切地”关注这一局势。“如果中国真的选择在这场战争中为俄罗斯提供物质支持，那么中国很可能会面临后果，”这位美国国防官员说。

这位官员补充说：“我们看到中国基本上默许了俄罗斯的所作所为，拒绝加入制裁，指责西方和美国对我们给予乌克兰的援助（以及）声称他们希望看到一个和平的结果，但基本上没有采取任何行动来实现它。”

美国国家安全顾问沙利文(Jake Sullivan)预计今天在罗马与中国最高外交政策官员杨洁篪会面时将提出这一问题。在周日离开华盛顿之前，沙利文说，他将警告中方不要试图“救助”俄罗斯，包括帮助俄罗斯的经济在西方的严厉制裁下生存。

沙利文周日对美国NBC电视台说：“我们将确保中国或其他任何人都无法补偿俄罗斯的这些损失。同样，我不会在公开场合阐述所有这些，但我们会私下与中国沟通。”

《金融时报》的报道称，据一位欧洲官员透露，在沙利文和杨洁篪会晤之前，拜登政府上周要求欧洲盟友扩大对中国传递的信息，即北京不应帮助俄罗斯规避制裁。

尽管北京与莫斯科的关系日益密切，但中国一直将自己描绘成一个中立的行为者。但中国媒体和外交官支持俄罗斯的入侵理由，并指责美国和北约的冲突。中国媒体还重复了俄罗斯未经证实的说法，即美国帮助乌克兰建立生物武器实验室。

近年来，北京和莫斯科的关系越来越密切，这主要是由于他们对美国和西方军事联盟，如北约的共同不满。上个月，中国国家主席习近平和俄罗斯总统普京在北京签署了一份联合声明，将他们日益密切的伙伴关系描述为“无上限”。