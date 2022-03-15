俄罗斯猛轰基辅 乌官员预计乌战或在俄罗斯5月耗尽资源后结束

乌克兰/俄罗斯

乌克兰与俄罗斯双边谈判14日据称因技术原因停摆，计划今天稍晚重开谈判。俄罗斯军队加强对乌克兰各大城市炮击。基辅遭到猛烈轰炸。基辅市长下令实行36小时宵禁。据乌克兰总统军事顾问阿列斯托维奇昨天晚上表示，俄罗斯攻击入侵乌克兰的行动，有可能会在俄罗斯5月初耗尽资源后结束。

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据乌克兰总统军事顾问14日表示，俄军侵略行动可能会在5月初资源耗尽后结束。

中央社引述路透社消息说，乌克兰总统军事顾问阿列斯托维奇（Oleksiy Arestovich）并未参与基辅与莫斯科之间的谈判工作，而这几场谈判除了在几个被围困的乌克兰城市建立人道走廊以外，并没有太多实质的进展。

根据多个乌克兰媒体播出的影片，阿列斯托维奇表示，俄罗斯确切停止攻打乌克兰的时间点，将视俄方愿意为战事投入多少资源而定。据乌克兰总统军事顾问阿列斯托维奇说：“我认为不会拖过5月，可能5月初吧，我们就能达成和平协议，可能还会更早些，我们再看看。”

尽管如此，根据阿列斯托维奇的说法，即便达成和平协议，在乌克兰坚持俄罗斯部队完全撤出乌国情况下，小规模的战术冲突可能仍会持续一年。

据该报道，俄罗斯总统普京2月24日入侵乌克兰，发动他所谓的“特殊军事行动”，为二次世界大战以来欧洲最大军事冲突。