冲进俄罗斯国家电视台直播室的反战记者Maria Ovsianikova

乌克兰/俄罗斯

3月14日，俄罗斯反战抗议者Maria Ovsianikova冲进俄罗斯国家电视台第一频道的演播室，打断了主要新闻节目的播放。这名抗议者冲进演播室后，在主持人身后高举抗议标语，谴责俄罗斯发动侵略乌克兰的战争。这块标语牌子上用英语和俄语写着：“不要战争！停止战争！不要相信宣传！这里所播放的是在对你撒谎！这是俄罗斯发动的第9次战争。”

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这位据称是两个孩子的母亲显然是在深思熟虑之后才做出上述行动，她在行动前录下了这段视频，她在视频中表示：“正在乌克兰发生的是罪行 俄罗斯是入侵者，所有的责任都归咎于普京一人，我父亲是乌克兰人母亲是俄罗斯人，他们从不相互为敌，我的项链的意思是俄罗斯必须停止这场兄弟残杀的战争！兄弟民族之间可以和平相处！不幸的是最近几年来我本人就在俄罗斯第一频道工作传播克里姆林宫的谎言，对此我感到十分耻辱！我感到羞愧使谎言得以传播 使俄罗斯人形如走兽，一切从2014年开始但我们却始终保持沉默，当克里姆林宫毒杀纳瓦尔尼时我们没有站出来抗议，我们继续对这个非人道的体制保持沉默，今后十代人的努力都无法洗刷这场兄弟残杀战所带来的仇恨与耻辱 ！”