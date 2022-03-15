北约秘书长：中国应与世界其他国家一道强烈谴责对乌克兰的野蛮入侵

乌克兰/北约/中国

北约秘书长斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）在3月15日的新闻发布会上向媒体预告了本周的北约国防部长特别会议。他称：“北约国防部长们明天将在我们安全的一个决定性时刻举行会议。”他表示：“普京总统对乌克兰的野蛮入侵每天都在造成死亡和破坏；它震惊了世界；并动摇了国际秩序。”在回答记者提出的相关问题时，斯托尔滕贝格还呼吁：“中国应与世界其他国家一道，强烈谴责俄罗斯对乌克兰的野蛮入侵。”

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斯托尔滕贝格当天在新闻发布会上向媒体强调了北约与乌克兰的长期伙伴关系，以及盟国在当前危机中对基辅的有力支持。斯托尔滕贝格称：“多年来，北约盟国训练了数以万计的乌克兰部队。他们中的许多人现在正在前线作战。盟国还提供了大量的关键设备，包括反坦克和防空武器、无人机、弹药和燃料。”面对俄罗斯的全面入侵，他强调：“乌克兰拥有《联合国宪章》规定的基本自卫权；北约盟国和合作伙伴将继续帮助乌克兰维护这一权利，提供军事装备以及财政和人道主义援助。”

此外，斯托尔滕贝格还概述了北约为保护所有盟国所采取的快速反应，包括启动防御计划和提高准备状态。他称：“现在整个联盟有数十万部队处于高度戒备状态，在欧洲（驻扎）有十万美军，约四万部队由北约直接指挥，主要在联盟的东部地区，并有主要的空军和海军力量以及防空部队的支持。”他指出：“所有这些都发出了一个明确无误的信息：对一个盟国的攻击将得到整个联盟的果断回应。”

据了解，北约国防部长们在周三特别会议期间将讨论一些具体措施，以加强盟国的长期安全。斯托尔滕贝格说，这可能包括“大量增加联盟东部的部队”，以及大幅增加空中和海上部署，加强空中和导弹防御，加强网络防御，以及进行更多和更大规模的演习。他强调，这将需要大幅增加北约盟国的国防投资，并欢迎已经宣布增加投资的盟国的努力。值得一提的是，乌克兰国防部长将参加明天的北约防长特别会议，格鲁吉亚、芬兰、瑞典和欧盟也将派代表参会。

斯托尔滕贝格在向媒体表示：“我预计我们将责成北约的军事指挥官为我们6月份的马德里峰会制定方案。大力加强我们的防御将需要大幅增加投资。我欢迎德国和其他盟国已经宣布他们正在增加（国防）投资。我鼓励所有盟国将至少2%的国内生产总值用于国防。”他强调：“我们必须做得更多。因此，我们也必须投入更多。保护和平与自由。在这个关键时刻，维护我们的价值观。”

在随后的提问环节中，来自美国有线电视新闻（CNN）的记者提问称：“我想知道你是否可以说，北约联盟是否有证据表明，中国一直在向俄罗斯提供任何有助于其在战场上的援助，无论是军事装备，还是单兵口粮，部队的食物，任何类似的东西。另外，关于我们本周早些时候看到的情况，即俄罗斯将一个非常接近波兰边境的军事基地作为目标，我想知道你能说说红线是什么，以及如果一枚导弹意外进入北约领土或故意进入，是否会有任何种类的后果。”

斯托尔滕贝格对此回答说：“北约的核心责任，我们的主要责任是保护和捍卫所有北约盟国，所以在30个不同国家的10亿人，并确保我们现在也在欧洲更危险的安全局势中做到这一点，这是俄罗斯入侵乌克兰造成的。我们已经增加了在联盟东部的存在，我们已经增加了我们部队的准备，我们正在部署更多的能力，特别是在联盟的东部。因此，对一个盟国的攻击将引发整个联盟的反应，我们在那里保护和捍卫北约盟国的每一寸领土。”

斯托尔滕贝格说：“当我们看到更多的军事活动，当我们看到在北约边界附近实际发生的战斗，总是有发生事件和事故的风险。因此，我们必须尽一切努力防止这种事件和事故，如果它们发生，要确保它们不会失去控制并造成真正的危险局势。而且我们正在非常密切地监测北约周围的空域和边境地区。我们的军事指挥官也与俄罗斯指挥官有联系，以帮助防止事件和事故，也防止它们在发生时失控。”

斯托尔滕贝格补充说：“关于中国，中国应该与世界其他国家一道，强烈谴责俄罗斯对乌克兰的野蛮入侵。而对俄罗斯的任何支持，军事支持或任何其他类型的支持，实际上将帮助俄罗斯对一个独立的主权国家乌克兰进行残酷的战争，并帮助他们继续发动战争，造成死亡、痛苦和巨大的破坏。因此，中国作为联合国安理会的成员，有义务真正支持和维护国际法。而俄罗斯对乌克兰的入侵是对国际法的公然违反，所以我们呼吁（中国）明确谴责入侵行为，当然也不支持俄罗斯。而且我们正在密切关注中国对俄罗斯的任何支持迹象。”

斯托尔滕贝格当天还通过声明宣布，将于24日在比利时布鲁塞尔的北约总部召开盟国国家元首和政府首脑特别会议。