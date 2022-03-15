古特雷斯称乌克兰危机让核冲突再“成可能”是“毛骨悚然的事态发展”

乌克兰/俄罗斯/联合国

联合国秘书长古特雷斯就俄罗斯在入侵乌克兰后提高其核威慑力量警戒级别发出警告，称这是一个“令人毛骨悚然的事态发展”。

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据路透社报道称，联合国秘书长古特雷斯14日称乌克兰危机让核冲突前景再次“成为可能”，古特雷斯对记者表示：“曾经不可想象的核冲突前景，现在再次成为可能。” 古特雷斯再次呼吁立即停止敌对行动。

古特雷斯还呼吁保护核设施的安全。此前，在俄罗斯军队夺取欧洲最大核电站乌克兰的扎波罗热(Zaporzhzhia)核电站期间，该核电站发生火灾。

古特雷斯表示：“现在是时候停止让乌克兰人民恐惧，走上外交与和平路径。”他还表示，联合国将从其中央应急基金中再拨出4,000万美元，以加强对乌克兰的人道主义援助。他表示：“这笔资金将帮助将关键的食品、水、药品和其他救生援助物资运往该国，并提供现金援助。”

据路透社，欧洲安全与合作组织(OSCE/欧安组织)轮值主席Zbigniew Rau在联合国安理会的一次会议上表示，俄罗斯的侵略行为威胁到该组织的存亡。欧安组织有包括俄罗斯在内的近60个成员国。Rau表示：“俄罗斯不遵守欧安组织的原则和承诺，这不仅给该组织的未来，而且对以规则为基础的秩序的稳定造成问题。”他敦促联合国和欧安组织加强恢复和平的努力。