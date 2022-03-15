基辅市长邀请教皇前往 教皇先为乌克兰人祈祷

乌克兰/梵蒂冈/基辅

乌克兰被俄罗斯军队围困并轰炸的基辅市市长维塔利-克里琴科今天向教皇弗朗西斯发出邀请，希望他能访问乌克兰首都，向乌克兰人民 "表示同情"，教皇周二则以 "祈祷 "先作回应。

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据基辅市市长维塔利-克里琴科在3月8日的信中写道：“我们相信，世界宗教领袖亲临基辅，对于拯救生命和为我们的城市、我们的国家和其他地区的和平铺平道路至关重要。”

市长说："我们呼吁你，作为一个精神领袖，展现你的同情心，与乌克兰人民站在一起，传播和平的共同呼声。

法新社说，在记者要求发表评论时，罗马教廷在一份声明中说，教皇 "收到了乌克兰首都基辅市长的信，教皇声援该城市、和居民、以及那些不得不逃离的人。

据教廷新闻办公室主任马泰奥-布鲁尼说：“教皇向主祈祷，希望他们能得到保护，免遭暴力。”

不过他没有说教皇是否同意前往基辅，也没有评论他是否会参加基辅市长克里琴科在信中提到的联合视频会议，市长曾计划在教皇不能亲自访问该国的情况下 ，举办一场多方视频会议，乌克兰总统泽连斯基届时也应邀参与。

周日，阿根廷籍的教皇方济各呼吁停止在乌克兰的 "大屠杀"，该国自2月24日以来一直被俄罗斯军队入侵。

据方济各对新闻界说，“面对杀害儿童、无辜的人、以及手无寸铁的平民的野蛮行为，没有任何战略理由。” 教皇周二在发给新闻界的信息中再次说，"武装侵略不可接受，必须停止，以免战争把城市变成墓地"。教皇今天再次重申他周日的呼吁。

法新社说，宣布这一消息时，基辅市政厅从周二晚间开始在乌克兰首都实行35小时的宵禁，早上的轰炸基辅事件造成至少4人死亡。