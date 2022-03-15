欧盟对俄新制裁：剑指能源、钢铁及军工

俄罗斯/乌克兰/欧盟新制裁

欧盟周二正式批准针对俄罗斯入侵乌克兰的一连串新制裁措施，其中包括禁止对俄罗斯能源行业的投资，禁止奢侈品出口和禁止从俄罗斯进口钢铁产品。制裁公告今晚由欧盟官方公布，之后旋即生效。欧盟还在周二同意剥夺俄罗斯的“最惠国待遇”贸易地位，为对俄罗斯商品征收惩罚性关税或直接禁止进口打开了大门。

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就欧盟批准新一轮对俄罗斯的制裁，矛头对准能源、钢铁及军工行业，路透社今天报道称，这些制裁措施还包括冻结更多支持俄罗斯国家的商业领袖的资产，其中包括切尔西足球俱乐部老板阿布拉莫维奇(Roman Abramovich)；这些措施将于周二稍晚在欧盟官方公报公布，之后旋即生效。

欧盟执委会在周二的一份声明中说，制裁措施包括“对整个俄罗斯能源产业新投资的深远禁令”。据欧盟官员说，这项措施将打击俄罗斯的石油巨头俄罗斯国家石油公司(Rosneft，俄油)、俄罗斯石油管道运输公司(Transneft)和俄罗斯天然气工业石油公司(Gazprom Neft)，但欧盟成员国仍能从他们那里购买石油和天然气。

欧盟表示，还将全面禁止与一些和克里姆林宫军工企业有关的俄罗斯国有企业进行交易。

该报道称，欧盟周一就新的制裁措施达成了初步协议，在商定的最后期限前没有人提出反对意见。

执委会表示，对俄罗斯钢铁进口的禁令估计会影响到价值33亿欧元(36亿美元)的产品。

欧盟公司也将不再被允许对俄罗斯出口任何价值超过300欧元的奢侈品，包括珠宝。欧盟消息人士说，价格超过50,000欧元的汽车出口也将被禁止。该方案还禁止欧盟信用评级机构对俄罗斯和俄罗斯公司进行评级，执委会称这将进一步限制他们进入欧洲金融市场。

路透社报道称，欧盟还在周二同意剥夺俄罗斯的“最惠国待遇”贸易地位，为对俄罗斯商品征收惩罚性关税或直接禁止进口打开了大门。