波兰、捷克、斯洛文尼亚总理到访基辅 波兰总理：这场战争是残酷暴君袭击平民的结果

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波兰总理莫拉维茨基（Mateusz Morawiecki）、副总理卡钦斯基（Jarosław Kaczyński）、捷克总理菲亚拉（Petr Fiala）和斯洛文尼亚总理扬沙（Janez Janša）3月15日作为欧洲理事会的代表抵达乌克兰首都基辅进行访问。他们计划与乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelensky ）及总理什米加尔（Denys Chmyhal）举行会谈，以示对乌克兰的坚定支持。

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波兰总理莫拉维茨基当地时间周二晚上传了与副总理、捷克和斯洛文尼亚总理抵达基辅，并在当地举行会谈的照片。莫拉维茨基通过社交媒体脸书表示：“这场战争是一个残酷的暴君袭击手无寸铁的平民，轰炸乌克兰的城市和医院的结果！由于这场战争，世界失去了安全感，无辜的人正在死去，失去（了他们）所有的财产。我们必须尽快阻止发生在东方的悲剧。这就是为什么我们与副总理雅罗斯瓦夫·卡钦斯基、总理彼得·菲亚拉和亚内兹·扬沙一起来到基辅。”

捷克总理菲亚拉在脸书上介绍称，他们一行人在基辅逗留期间将会见乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelensky ）及总理什米加尔。菲亚拉当天稍早就此行的目的指出：“这次访问是在与欧洲理事会主席米歇尔和欧盟委员会主席冯德莱恩协商后安排的。这次访问的目的是确认整个欧盟对乌克兰主权和独立的明确支持。这次访问的目的也是为了提出对乌克兰和乌克兰人的广泛支持方案。国际社会已经从国际组织，即联合国，了解到这次访问。”

斯洛文尼亚总理扬沙在抵达基辅后亦指出：“乌克兰的每一条道路都是欧洲的道路。很快，它也将成为一条欧盟的道路。在过去的两年里，我们一直在讨论宏观的欧洲价值问题。大部分是理论上的辩论。然后，突然间，我们意识到，这些基本的欧洲价值观确实存在。它们受到了威胁。而欧洲人正在捍卫它们。用他们的生命，就在乌克兰。”

扬沙说：“这是一个时刻，当我们在欧盟开始最终觉醒的时候。要进行改变，变得比以往更加团结。对乌克兰的支持。因为他们的勇气、团结和牺牲。此时此刻，说到我们的价值观，在我们整个大陆上，没有一个国家比乌克兰更像欧洲。你们的战斗就是我们的战斗，我们将共同取得胜利。”

就三国总理对基辅的访问，乌克兰总理什米加尔通过脸书表示：“这是乌克兰的真正朋友所展现出的勇气! 讨论对乌克兰的支持和加强对俄罗斯侵略的制裁。”