泽连斯基向欧洲远征军联合部队喊话 帮助我们就是自救

乌克兰/俄罗斯/欧洲

乌克兰总统泽连斯基今天透过视讯告诉在伦敦参加会议的远征军联合部队领导人，欧洲若想要保护自身安全，就必须帮助乌克兰抵御俄罗斯，呼吁他们提供更多武器。

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据中央社今天报道称，英国首相约翰逊（Boris Johnson）与组成远征军联合部队（Joint Expeditionary Force, JEF）的北欧和波罗的海国家领袖开会，聚焦欧洲国防与安全议题。

连连斯基（Volodymyr Zelenskiy）告诉在座领导人：“我们都是俄罗斯的目标，如果乌克兰挺不下去，一切都会冲着欧洲来，因此我请求你们透过帮助我们，来帮助你们自己。”泽连斯基称，“你们知道我们需要哪种武器…若没有你们的支持，一切都会十分困难，因此我非常感谢，但我想说的是我们需要更多…我希望你们能够扩大支援，你们会看到这也是在维护你们的安全保障。”

与此同时，乌克兰总统府幕僚阿列斯托维奇（Oleksiy Arestovych）今天说，乌克兰战事来到十字路口，可能在谈判时与俄罗斯达成协议，也可能迎来俄国新一波攻势。他表示：“我们正处于十字路口。倘若我们未于当前谈判达成协议，俄国就会试图发动第二波（攻击），然后再开始下一轮谈判。”