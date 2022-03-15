瑞媒：疑为中国犯罪团伙洗钱瑞士前银行家遭求刑刑9年

瑞士/洗钱

瑞士隆奥银行(Lombard Odier & Cie)的一名前经理人被指控参与了以华人高平为首的犯罪组织活动。这名瑞士人与另一名前银行家和一名在瑞士潜居多年的比利时金融家一起，为犯罪团伙进行非法资金清洗。西班牙检察院要求对上述人员处以每人5000万欧元的罚款。审判才刚刚开始。

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据瑞士新闻报道称，2012年，西班牙警方以“皇帝行动”(Operacion emperador)为代号，对境内中国黑社会组织进行了突击搜查和逮捕。反腐败检察官办公室怀疑华商高平是涉案国际犯罪网络的头目，而该网络专门从事税务欺诈和洗钱。高平于2013年4月被捕，在支付了40万欧元的保释金后，于2015年7月被取保候审、监视居住。

检察官Jose Luis Calama在发布于2020年的起诉书中写道，该犯罪网络从中国大量进口货物(每年一千个集装箱)，并通过39家公司在西班牙分销，这些公司运作甚不透明，对所销售产品的数量和性质进行作假。

高平的辩护方表示，对高的各种指控“与他被调查的罪行并无关系”。同样，主要被告的律师说，究竟哪些公司参与进这个所谓的犯罪网络尚不清晰，“谁是所谓的傀儡法人也不明确”。西班牙《理性报》(La Razón)援引高平律师的话说：“没有任何迹象表明，除了其合法注册的几家公司外，高平和任何其他公司有任何经济关联。”

据检察官Calama称，这些资金通过一种“提成”机制被转移至国外。执行资金转移的中介机构可以获取相当于转移资金2-3%的佣金。一位名字缩写为G.M.*的比利时经理人据称是这一系统的负责人(《哥谭市通讯》2020年9月就此进行过报道)。这位蛰居在瑞士沃州前阿尔卑斯山区一个度假胜地的退休者现在全心投入养马爱好。

为了进行资金转移，G.M.曾获得日内瓦汇丰银行一位特权人物N.R.*的协助，西班牙检察院曾在2014年要求对N.R.进行监禁。后者也坐在本次审判的被告席上。

该报道称，西班牙检察官指控的第三人是瑞士隆奥银行的一名前资产经理。本次审判涉及102名被告，其中包括高平和三名身处瑞士的中间人。比利时金融家G.M.将面临12年的监禁和5千万欧元的罚款。检方要求对另两名前银行家判处9年监禁，并分别处以5千万欧元罚款。