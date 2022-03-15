电视台直播间反战抗议：玛丽娜-奥夫西尼科娃付3万卢布罚款获释

俄罗斯/玛丽娜-奥夫西尼科娃直播间抗议

玛丽娜-奥夫西尼科娃2022年3月14日晚闯入俄罗斯电视台第一频道新闻直播间抗议乌克兰战争遭逮捕后，第二天星期二被莫斯科一法庭判罚30000卢布获释。

闯入亲克里姆林宫的新闻节目谴责侵略乌克兰的俄罗斯电视台记者玛丽娜-奥夫西恩尼科娃在周二被指控非法抗议的审判中表示自己无罪。法庭在取消拘留10天的庭议后，宣判玛丽娜-奥夫西尼科娃无罪，但对擅自闯入直播间行为需付30000卢布罚款，约合255欧元。

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据法新社报道，玛丽娜-奥夫西尼科娃在法庭上辩护说，"我不承认自己有罪，" 她在法庭上强调她曾表示反对乌克兰战争。她非常平静地说："我仍然相信，俄罗斯正在犯下罪行（......），它是乌克兰的侵略者。

身着深蓝色长裤套装的玛丽娜-奥夫西尼科娃因违反俄罗斯严格的示威法律而面临10天的拘留。她的一位律师要求撤销该案，因为她的当事人在被拘留期间没有律师保护。

不过，周二的庭审并不直接针对奥夫西安尼科娃在Pervy Kanal频道的抗议行动，而是针对被告玛丽娜-奥夫西尼科娃在互联网上发布的谴责数万名俄罗斯军队进入乌克兰的视频。

但玛丽娜-奥夫西尼科娃没有立即被指控犯有发布有关俄罗斯军队的 "虚假信息 "的罪行，该罪行最高可判处15年监禁。她的一位律师丹尼尔-伯曼（Daniil Berman）今天早些时候告诉法新社，他担心这样的刑事案件会针对他的客户--一位有两个未成年孩子的母亲。

为Pervy Kanal频道工作的玛丽娜-奥夫西尼科娃在晚间新闻主播的背后举起一个牌子，谴责俄罗斯关于其在乌克兰的进攻的谎言宣传。

路透社引述俄罗斯媒体消息说，玛丽娜-奥夫西尼科娃被判处3万卢布罚款，以对闯入播音间抗议承责。

法新社说，玛丽娜-奥夫西尼科娃在被判罚3万卢布后当庭被释放。