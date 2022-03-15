约翰逊敦促欧洲国家快快与俄罗斯能源脱钩

俄罗斯/欧洲

英国首相鲍里斯-约翰逊在出发访问沙特阿拉伯前不久，敦促西方国家尽快结束对俄罗斯能源的依赖。

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据法新社今天引述英国《每日电讯报》的一篇专栏文章，指约翰逊批评西方领导人在2014年吞并克里米亚后让俄罗斯总统普京 "逍遥法外"，并更加依赖俄罗斯的天然气和石油，约翰逊说，这是一个可怕的错误。

约翰逊批评欧洲国家对俄罗斯能源依赖有“瘾”。当普京最终在乌克兰发动残酷战争时，普京知道世界将很难惩罚他。普京知道他成功制造了这种瘾。

约翰逊说："世界不能再受到这种持续的讹诈。"约翰逊呼吁，现在就应结束这种瘾头。

美国和英国已经决定停止进口俄罗斯的天然气和石油，而依赖性更强的欧盟正计划在今年将其从莫斯科购买的天然气减少三分之二。

约翰逊声称，普京的俄罗斯 "几乎不生产任何其他东西"，而 "世界其他国家却都想要购买俄罗斯能源"，约翰逊认为，"如果世界能够结束对俄罗斯石油和天然气的依赖，我们就可以切断它的财源，摧毁它的战略"。

约翰逊对沙特阿拉伯的访问旨在为英国企业减少能源价格的波动。但此行受到了人权活动家的批评，特别是在星期六沙特阿拉伯处决了81名死囚之后。

法新社说，英国首相还计划在未来几周提出政府的能源安全战略，重点是可再生能源，以及在北海钻探碳氢化合物，这将有助于减少英国的能源依赖，并在2050年前实现其净零排放目标。