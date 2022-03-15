马克龙特向在俄罗斯“央视”反战抗议的记者提供庇护权

俄罗斯/乌克兰/法国

Marina Ovsyannikova于2022年3月14日晚间闯入俄罗斯官方电视台第一频道新闻直播间反战抗议，并谴责官方新闻撒谎，她当晚被逮捕，可能面临15年监禁危险。

法国总统马克龙周二今天宣布，法国准备向昨天晚上勇敢闯入俄罗斯国家电视台第一频道直播间现场抗议乌克兰战争的俄罗斯电视台记者提供 "领事保护"，提出该记者可以在法国大使馆获得庇护。马克龙并呼吁莫斯科当局对她的处置情况给予 "全面报告"。马克龙许诺将与普京下一次电话会谈时提出这一领事庇护议题。

广告 继续浏览后续

马克龙今天告诉记者："我们将采取措施，向你们的同行提供保护，无论是在大使馆还是在其它庇护所。"马克龙说，他将有 "机会在（他）与普京总统的下一次电话会谈中直接提出这一解决方案"。

据爱丽舍宫解释说，法国总统府希望在法国驻莫斯科大使馆为她提供领事保护，但需要俄罗斯的同意。

法国绿党总统候选人亚尼克-雅多早些时候在推特上呼吁 "法国驻莫斯科大使馆欢迎玛丽娜-奥夫西尼科娃，以便法国能够给予她庇护"。雅多警告，玛丽娜-奥夫西尼科娃或因抗议乌克兰战争而面临5至10年的监禁。

玛丽娜-奥夫西尼科娃的律师Daniil Berman周二告诉法新社，这名妇女带着批评乌克兰军事进攻的标语牌闯入新闻直播间抗议，根据一项新的法律，她可能会被监禁长达15年。律师不知道玛丽娜-奥夫西尼科娃被关押在哪里。玛丽娜-奥夫西尼科娃抗议时被即刻逮捕。

玛丽娜-奥夫西尼科娃今年40岁，她出生于乌克兰敖德萨，周一晚上她突然出现在亲克里姆林宫的联邦频道Pervy Kanal的俄罗斯最受关注的新闻节目现场。玛丽娜-奥夫西尼科娃出现在主持人身后，举着一个写有 "反对战争 "的牌子。不要相信那些宣传。他们在这里撒谎"。

据法新社，在一个信息被严格控制的俄罗斯，尤其是在乌克兰战争开始后，这是一个罕见的场景。

克里姆林宫发言人德米特里-佩斯科夫周二称这次抗议是 "流氓行为"。"他说相关部门正在处理这一事件，他并说，她必须受到处理。

在抗议行为前所录制的视频中，玛丽娜-奥夫西尼科娃解释说，她的父亲是乌克兰人，母亲是俄罗斯人，她再也无法忍受 "僵尸化 "俄罗斯人的 "谎言 "广播。

法新社说，此后，玛丽娜-奥夫西尼科娃的Facebook上收到了数万条支持的信息。