美国总统拜登将访问欧洲

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白宫发言人普萨基（Jen Psaki）15日发布声明表示，美国总统拜登将出访欧洲，参加24日在布鲁塞尔举行的北约特别峰会，讨论应对俄罗斯侵略乌克兰。

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普萨基表示，拜登也会参加欧洲理事会峰会，讨论对乌克兰议题，包含跨大西洋对俄罗斯施加经济制裁、提供人道援助，以及应对随冲突而来的挑战等。

普萨基表示，这趟出访意在强调美国对北约盟友的承诺坚定如铁。

美联社报导说，拜登也可能到访欧洲其他城市。

在俄罗斯与乌克兰冲突期间，美国副总统哈里斯、国务卿布林肯，和美国参谋长联席会议主席米利等人都曾造访欧洲，与盟国讨论应对乌克兰局势。

另据《纽约时报》报道，俄乌爆发战争，已促使美国外交思维发生巨变，幅度之大为911恐怖攻击事件以来之最，也让全美充满使命感，对盟国及敌国皆是如此。报道说，俄罗斯侵略乌克兰，让美、欧团结紧密的程度，为二战以来仅见。

专家及官员表示，普京攻打乌克兰，已变成一具稜镜，透过它几乎可以了解美国外交决策在可见的未来，要怎么形塑。

战争也造出新而强大的诱因，美国得找到方法，试探能否让中国国家主席习近平远离俄罗斯总统普亭，但普亭面临西方强大的制裁，可能须仰仗习近平来救命，外交及经济两命脉皆是如此。

但不少政府官员认为中国已不可为，宁愿把中国与俄国一体同观，认定两国绑在一块，只能寄望与亚、欧盟国加强政策，同时围堵中俄。