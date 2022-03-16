乌方指俄军阵亡第四名少将 美官员：自入侵以来，俄军已发射逾950枚导弹

乌克兰/俄罗斯/欧洲

据乌克兰内政部顾问格拉先科（Anton Gerashchenko）介绍，参与入侵乌克兰的俄军少将奥列格·米迪亚耶夫（Oleg Mityaev）周二在攻打港口城市马里乌波尔时阵亡。格拉先科在电报（Telegram）上发布了一张他所说的俄军死亡军官的照片。

广告 继续浏览后续

乌克兰总统泽连斯基在周二晚间的讲话中报告了又一名俄罗斯将军阵亡的消息，但没有说出他的名字。

据格拉先科介绍，46岁的米迪亚耶夫生前指挥俄军第150摩托化步兵师，曾在叙利亚作战。到目前为止，俄罗斯方面暂未确认死亡的消息。

一位西方国家的国防官员此前曾向美国有限电视新闻网（CNN）指出，在整个叙利亚冲突期间，只有三名俄罗斯将级军官阵亡，并估计俄军此时在乌克兰战场上总共会保持20名将军。

值得一提的是，来自美国卫星公司“星球实验室”（Planet Labs）的新卫星图像显示，乌克兰军方周二在赫尔松国际机场摧毁了多架俄罗斯军用直升机。在卫星图像中可以看到一大股黑色的烟雾从机场升起，一些直升机着火。

这是乌克兰军方在战争期间对俄罗斯直升机进行的已知最具破坏性的打击，在机场看到至少有三架俄罗斯直升机起火，或被摧毁。在机场附近看到的军用车辆也被击中。

此外，据一位美国高级国防官员周二向媒体透露，自入侵乌克兰开始以来，俄罗斯军队现在已经发射了950多枚导弹。该官员补充说，俄罗斯部队和乌克兰部队都有大约90%的战斗力“可供他们使用”。

该官员说，美国“继续评估俄罗斯地面部队在实现其目标方面取得的进展有限，甚至没有进展”，并指出俄罗斯部队没有向首都基辅靠近。该官员说，美国估计俄罗斯部队“仍然在基辅西北部约15-20公里和东部约20-30公里的范围内”。

在过去24小时内，来自美国和其他国家的安全援助“继续”抵达乌克兰。这位官员补充说，过去24小时内抵达的货物“确实包括武器”。

据了解，这些评论是美方官员在美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）从华盛顿飞往布鲁塞尔的飞机上向记者发表的。奥斯汀将在周三出席北约国防部长特别会议。

据英国国防部周二晚发布的最新情报汇总显示：“俄罗斯正越来越多地寻求产生更多的部队来支持和替代其在乌克兰的人员损失。由于这些损失，面对乌克兰的持续抵抗，俄罗斯可能正在努力开展进攻行动。”

英国国防部称：“持续的人员损失也将使俄罗斯难以确保被占领的领土。俄罗斯正在重新部署其东部军区、太平洋舰队和亚美尼亚等地的部队。它还越来越多地寻求利用非正规来源，如私营军事公司、叙利亚和其他雇佣军。”

英国国防部称：“俄罗斯可能会试图利用这些部队来守住被占领的领土，并腾出战斗力来恢复停滞不前的进攻行动。”