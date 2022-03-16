布林肯：会有一个乌克兰，一个独立的乌克兰，比普京存在的时间长很多

美国/乌克兰/俄罗斯

美国国务卿布林肯（Antony Blinken）3月15日在接受采访时表示，虽热难以预料未来，但他可以确信地说：“将会有一个乌克兰，一个独立的乌克兰，比弗拉基米尔·普京存在的时间长很多。”

广告 继续浏览后续

布林肯周二接受了美国有限电视新闻网（CNN）主持人沃尔夫·布利策（Wolf Blitzer）的专访。布利策在采访中提问称：“总统将出席下周在布鲁塞尔举行的所有北约领导人的这次真正非同寻常的会议。这纯粹是北约力量的展示，北约的力量，还是他们将采取新的具体步骤来阻止俄罗斯的侵略？”

布林肯说：“这是我们一直以来所做工作的延续，即把盟友和伙伴聚集在一起，以非常具体的方式支持乌克兰，并对俄罗斯施加最大的压力，使其停止正在实施的侵略行为。因此，总统一直在与他的同行：来自整个欧洲、北约领导人、欧盟等等，以及世界各地的同行保持联系，但这是一个重要的机会，让大家在同一个房间，在同一个地方继续制定战略；正如我所说，这个战略已经对俄罗斯施加了令人难以置信的压力，并对乌克兰显示了令人难以置信的支持。”

布利策问道：“我想北约的30位领导人都会到场出席。就在刚才，泽连斯基总统示意乌克兰不会很快加入北约，他说，我现在引用他的话说：‘多年来，我们一直听到据说北约成员的大门是开放的，但现在我们听到我们不能进入，这是事实，必须承认’。这是泽连斯基总统的一段话。这是对普京的直接让步吗？”

布林肯说：“我不认为这是个让步。我认为，首先，这是对现实的反映，即使在俄罗斯的这次侵略之前，乌克兰明天也不会加入北约。正如我们所看到的，当普京说他们对乌克兰的关注集中在它加入北约时，这就更有理由了；这是一个谎言。这是为了什么，普京所展示的是为了什么，是否认乌克兰的独立存在。但是，我们在支持乌克兰方面所做的是提供非同寻常的安全援助，在我们发言时，这种援助仍在继续，以确保乌克兰有办法保护自己。”

布利策说：“随着误判风险的增加，联合国秘书长说，核冲突的前景现在，我现在引用他的话，‘在可能的范围内’。演变成核战争的风险有多真实？”

布林肯说：“拜登总统一直非常清楚，有一件事是肯定的，那就是我们要避免与俄罗斯发生任何形式的冲突，当然也要避免任何使我们进入第三次世界大战的事情。俄罗斯关于其核武器的一些松散言论是不负责任的表现，违背了我们所说的一切，包括俄罗斯多年来所说的，关于核战争是不可能获胜的——这一点最近在拜登总统和普京今年夏天在日内瓦的会晤中得到重申。”

布林肯说：“所以我们非常、非常、非常仔细地观察这个问题。有很多不好的、松散的谈话和虚张声势。同时，我必须告诉你，我们对俄罗斯可能使用化学-武器，另一种大规模杀伤性武器有真正的担忧。这是我们非常关注的事情。不幸的是，我们已经看到他们之前在叙利亚使用或默许其使用，叙利亚使用这些武器，自己使用它们，试图暗杀其反对者，包括在英国。 所以这是我们非常关注的事情。”

布利策问道：“那么，如果他们真的使用化学武器，美国和北约盟国会怎么做？”

布林肯说：“我们已经非常清楚，包括与俄罗斯，与其他国家，不仅是我们，而且国际社会也会有非常严重的反应。我不打算在这里详细说明，但后果将是严重的。”

布利策说：“俄罗斯还以平民为目标；他们攻击医院、学校。为什么白宫至今拒绝直接站出来说俄罗斯人现在正在做什么，那是战争罪？”

布林肯说：“我们正在记录我们所看到的一切。我们欢迎正在进行的努力，包括由非政府组织和机构进行的调查，以研究这个问题，把所有的东西放在一起，以确定俄罗斯从事的行为是否会构成战争罪。我们正在研究是否存在对平民的蓄意攻击。当然有非常可信的报告和证据，但我们正在做的是把它放在一起，把它记录下来，适当的机构将作出这一判断。”

布利策说：“美国认为，中国已表明对向俄罗斯提供军事支持持某种开放态度。国务卿先生，在中国权衡它究竟会向普京提供多少支持的时候，你对中国有什么信息？”

布林肯说：“沃尔夫，有两件事。首先，中国在言辞上支持，或者至少是没有明确地谴责俄罗斯的所作所为。这违背了中国宣称支持的一切，包括《联合国宪章》的基本原则，包括尊重国家主权的基本原则。因此，中国没有谴责俄罗斯的所作所为，这一事实本身就很说明问题。它不仅在俄罗斯或乌克兰说明了问题；它在欧洲和世界其他地方也说明了问题。”

布林肯说：“第二，我们对中国向俄罗斯提供物质支持或破坏我们与世界各国实施的制裁的前景感到担忧，这一点我们已经直接与中国沟通，包括就在这在过去24小时内，国家安全顾问杰克·沙利文与他的中国同行杨洁篪会面。”

布利策说：“因此，如果中方真的向俄罗斯人提供军事支持，美国会怎么做？”

布林肯说：“再说一遍，我们不谈具体的做法，我们已经非常清楚地表明，这不是我们会坐视不管的事情。”

布利策说：“如你所知，普京正在进行真正离谱的、非常、非常令人反感的宣称，他正在将乌克兰去纳粹化。你和我都有家人在大屠杀中幸存，泽连斯基总统也是如此。你认为美国现在回头看这个时候，会不会希望西方做更多的事情来阻止普京？”

布林肯说：“沃尔夫，很难对未来进行预测。不过，我可以告诉你几件事，我对它们怀有信心。首先，将会有一个乌克兰，一个独立的乌克兰，比弗拉基米尔·普京存在的时间长很多。无论怎样，乌克兰都会存在，而在某些时候，普京不会存在。真正的问题是，在此期间，俄罗斯的侵略造成了多少死亡和破坏，而这正是我们正在尽可能地努力限制、阻止、结束俄罗斯正在进行的这场选择下的战争。”

布林肯说：“而我们正在通过我们每天向乌克兰提供的支持来做到这一点。 我们正在通过我们每天对俄罗斯施加的压力来做到这一点。我希望我们能尽早结束这一切，以便这种死亡和破坏不会继续。但我可以告诉你这最终会如何结束。它将以一个独立的乌克兰结束，在某些时候，它将在没有弗拉基米尔·普京的情况下结束。”

布利策问道：“那么你现在给普京的信息是什么？”

布林肯说：“给普京的信息是：结束这场战争；停止你正在进行的这场战争；结束无理、无端的侵略。在过去的数月中，我们一直在考虑给普京总统提供适当的出口匝道，以便在侵略开始之前结束这场战争，自从侵略开始以来。不幸的是，每一次他都踩下了油门。现在是停止油门的时候了。 现在是停止战争、停止杀戮、停止破坏的时候了：这就是信息。”

布利策说：“可悲的是，他至少到目前为止没有表现出这种迹象。但我们会希望并祈祷。布林肯国务卿，非常感谢你加入我们。”

布林肯说：“谢谢，沃尔夫。 很高兴能和你在一起。”