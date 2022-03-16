拜登签署136亿美元涉乌援助法案，将宣布追加8亿美元对乌军事援助

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美国总统拜登（Joe Biden）3月15日签署了价值1.5万亿美元的《2022年综合拨款法》法案，其中包括136亿美元对乌克兰和东欧盟国的军事、人道主义和经济援助。据悉，拜登还即将宣布再追加对乌克兰8亿美元的军事援助，算上白宫于上周末宣布的2亿美元的军事援助，使不到一周的时间内美国新宣布的对乌军事援助达到10亿美元。

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对乌克兰提供紧急军事、人道主义和经济援助的提案在上周经美国国会两院快速审议后得到通过。两党领袖最终将这一数字提高到136亿美元，是白宫最初64亿美元要求的两倍多。据了解，在这136亿美元的一揽子援助计划中，大约一半将用于人道主义和经济援助，另一半用于包括对乌克兰和美国的东欧盟友及伙伴，如波兰、罗马尼亚、保加利亚等国的军事援助。

拜登在当天的法案签字仪式上表示：“这项法案还包括历史性的资金——136亿美元，以应对俄罗斯对乌克兰的入侵和对周边国家的影响。”他说：“普京对乌克兰的侵略使全美国人民团结起来，使我们国会的两党团结起来，并使热爱自由的世界团结起来。而也是我们现在正在做的一个具有紧迫性和决心的行动，你们为我提供了的能力。”

拜登说：“我要感谢国会领导层如此迅速地工作，以确保我们有我们需要的资源：经济、人道主义和安全（援助），以继续我们对这场危机的有力回应。仅在过去一年，我们已经承诺向乌克兰人民提供超过1.2亿美元的安全援助。 而我知道你们所有人都知道：这是在向唱诗班说教（大家都对此非常了解）。”

拜登说：“但我们一直在向乌克兰部队直接提供反装甲，干掉坦克；防空能力。而且我们也在促进我们的盟国伙伴向乌克兰运送大量安全援助。有了这些新的安全资金和本法案中的缩减授权，我们正在紧急行动以进一步增加对勇敢的乌克兰人民的支持，因为他们正在保卫他们的国家。关于这个问题，我明天会有更多的发言，关于我们在乌克兰所做的具体工作。”

拜登说：“我们也将更有能力为乌克兰人民迅速增长的人道主义需求提供服务。这场战争已经使近300万乌克兰人成为难民，而且人数每天都在增加。 而这是在乌克兰境内1200万需要人道主义援助的人之外的情况。美国正在与我们在欧洲和欧洲以外的伙伴一起帮助领导全球人道主义反应。”

拜登说：“就在过去几周，我们向乌克兰和邻国的人民提供了近2.93亿美元的人道主义援助。我们的专家正在波兰和邻国（副总统刚刚从那里回来）进行实地考察，对迅速演变的危机进行实时评估，将急需的人道主义物资送到现在需要的人手中。”他提及：“我们正在将紧急救援物资空运到该地区的集结地：高热毯、水处理设备等物资，以便将它们运入乌克兰。”

拜登谈到：“这项法案还为乌克兰和受这场战争影响的乌克兰邻国提供必要的经济支持，如贷款担保、直接财政支持，包括解决能源和网络安全等需求。”

另据《华尔街日报》报导，拜登预计最早将于周三宣布向乌克兰政府提供总额超过10亿美元的新军事援助，因为乌克兰总统泽连斯基预计将向美国国会提出请求，要求提供更多援助以保卫他的国家免受俄罗斯的入侵。

报导指，预计这10.1亿美元的新军事援助将包括更多美国称乌军最需要的同类军事装备：反装甲和防空系统，包括“标枪”和“毒刺”等便携式防空系统。这些钱将来自拜登周二签署的《2022年综合拨款法》中分配给乌克兰的大约136亿美元。拜登先生将宣布的一揽子计划包括周末发送的2亿多美元的支持，以及另外约8亿美元的新资金，总金额超过10亿美元。

据美国官员说，虽然白宫正在考虑向欧洲派遣更多部队，以增加自俄乌危机开始以来赴欧的大约15000名美军，但预计拜登现在不会部署更多的部队到欧洲。美国国会两党的参议员和众议员都呼吁拜登政府向乌克兰提供尽可能多的军事支持，在预定周三进行的对国会的视频演讲中，乌总统泽连斯基将呼吁美方进一步提供这种支持。

报导指，美国仍在向乌克兰发送最近的一批支持军事援助，约3.5亿美元的武器。美国国防部官员指出，自2014年以来，在俄罗斯2月24日全面入侵乌克兰之前，美国已经向乌克兰提供了25亿美元的军事援助。