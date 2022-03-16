泽伦斯基放弃乌克兰加入北约 俄乌恢复谈判

乌克兰/欧洲

乌克兰总统泽伦斯基周二做出让步声称乌克兰放弃加入北约，俄乌两国之间的谈判今天将重新启动，与此同时，北约防长会议周三在布鲁塞尔举行。

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3月15日到访基辅的欧洲三国，捷克，波兰与斯洛文尼亚三国总理在访问期间提议北约设立维和部队，布鲁塞尔强调三国政府首脑此次出访并没有受到欧盟的正式派遣。

乌克兰总统泽伦斯基周二在与美国与英国的军事首脑举行视频对话时承认乌克兰不可能加入北约。在泽伦斯基做出放弃北约成员资格的重大让步后，旨在制止流血事件的俄罗斯-乌克兰谈判今天将恢复举行。自本周一启动的第四轮停火谈判进展艰难，基辅方面始终坚持立即停火以及俄罗斯撤兵。 不过，根据克里姆林宫周二与欧洲理事会主席米歇尔会晤后发表的声明，这一姿态对俄罗斯总统普京来说似乎还不够。普京 "强调基辅没有表现出对寻找双方都能接受的解决方案的严肃承诺"。

普京发动入侵乌克兰战争的部分理由是担心这个前苏联共和国会加入北约军事联盟，他认为这是对俄罗斯的生存威胁。

乌克兰方面则表示，双方的谈判将继续进行，并且已经取得进展，并且存在达成协议的可能性。根据他们所获得的信息，谈判方的立场更加现实。不过，要获得有利于乌克兰利益的谈判结果还需要时间。此外，今天土耳其外长也将抵达莫斯科。土耳其作为北约成员国拒绝支持西方制裁俄罗斯的政策，土耳其加强对俄乌两国的外交斡旋，土耳其外长今天访问莫斯科之后，将于明天周四到访基辅。

北约国家防长会议3月16日在布鲁塞尔举行，会议或将做出决定，向东欧地区乌克兰边界增派军队。