泽连斯基与中东欧三国总理会谈：有这样的朋友和伙伴，我们将能赢得胜利

乌克兰/欧洲/俄罗斯

乌克兰总统泽连斯基3月15日晚与到访基辅的波兰总理莫拉维茨基、副总理卡钦斯基、捷克总理菲亚拉和斯洛文尼亚总理扬沙举行了会谈，并接受了媒体采访。上述三国政府首脑还与乌克兰总理什米加尔举行了联合记者会。

广告 继续浏览后续

波兰、捷克和斯洛文尼亚三国总理周二代表欧洲理事会对基辅展开访问，以示在俄罗斯入侵该国之际，对乌克兰的坚定支持。据乌克兰总统府会后发表的声明介绍，泽连斯基感谢三国政府首脑对乌克兰的支持，以及他们对基辅的亲自访问。

泽连斯基在会后向媒体表示：“在许多大使因俄罗斯联邦的全面入侵而离开乌克兰的时候，这些政要，他们美丽的独立欧洲国家的领导人，什么都不怕，更关心我们的命运，他们在这里支持我们。这是一个伟大的勇敢、正确和友好的步骤。而且我相信，有这样的朋友，有这样的国家，有这样的邻居和伙伴，我们将真正能够赢得胜利。”

泽连斯基介绍称，他们当天会谈的重点是对乌克兰的安全保障，加强对入侵者俄罗斯的制裁，以及探讨了乌克兰加入欧盟的前景。泽连斯基与三国政府领导人还谈到了乌克兰战后重建的计划。他强调，在这种情况下，为补充乌克兰政府已经建立的相关重建基金而提供的国际援助非常重要。

泽连斯基提出：“我们确信，我们所讨论的一切将为我们的国家、我们的安全和我们的未来达到积极的目标。”与会的乌克兰总理什米加尔还与三国总理举行了联合记者会。

什米加尔通过脸书表示：“这次（三国总理的）访问是真正的朋友的行为，也是对乌克兰和乌克兰人民毫无疑问的支持的证明。”

什米加尔补充说：“（我们探讨了）加强对侵略国的制裁，包括承认俄罗斯支持恐怖主义、关闭港口和禁运俄罗斯资源；乌克兰的国际援助和重建计划。 我们正在努力确保将俄罗斯的资金支付给乌克兰，以恢复残害侵略者的一切；支持乌克兰的欧洲一体化愿望。”他表示：“感谢合作伙伴对我们的支持！”

波兰总理莫拉维茨基强调：“欧洲必须明白，如果它失去了乌克兰，它将翻天覆地。它将不再是欧洲。相反，它将是一个被打败的、被羞辱的和可悲的自我版本。我想要一个强大而坚定的欧洲。”

莫拉维茨基在会后呼吁欧盟“非常迅速地”给予乌克兰候选国地位。他说：“我们在这里钦佩你们对这样一个残酷的侵略者的斗争。这种入侵必须停止”。他补充说：“那些被普京杀害的人，他们永远不能被遗忘。他们没有被遗忘。”

莫拉维茨基还强调，波兰将努力帮助乌克兰组织其防御。“我们永远不会让你们孤单。我们将与你们在一起。因为我们知道你们不仅是在为你们的家园、自由、安全而战，也是在为我们的安全而战，”他说。

值得一提的是，在与泽连斯基举行的联合记者会上，波兰副总理卡钦斯基向媒体提出，应该派遣一个国际维和特派团在乌克兰开展行动。他解释说：“我认为，有必要建立一个和平特派团——北约，可能是一些更广泛的国际结构，但是一个能够自卫的特派团，它将在乌克兰领土上运作。”

此外，捷克总理菲亚拉指出：“我很高兴与其他领导人一起在基辅表明我们对乌克兰和其人民的支持。我们敬佩你们勇敢的战斗。你们在为自己的生命、国家和自由而战。我们知道，你们也在为我们的生命而战。你们并不孤单，我们各国都站在你们身边。”

菲亚拉说，与泽连斯基进行当面讨论是“非常特别的事情”。他重申：“我们访问的主要目标和我们任务的主要信息是对我们的乌克兰朋友说，他们并不孤单，欧洲与你们站在一起。”

菲亚拉说，他想向乌克兰人保证，我们正在“接待你们的妻子和孩子”，并在捷克为他们提供庇护。据菲亚拉说，捷克现在已经接收了25万名乌克兰难民，他说捷克将“继续提供更多的援助和支持”。

在周二与泽连斯基会面之前，斯洛文尼亚总理扬沙向乌克兰发出了一个信息。他在推特上发帖称：“感谢你们不仅捍卫了你们的祖国和欧洲这个领土，而且捍卫了欧洲价值观的核心和我们的生活方式。你们的战斗就是我们的战斗，我们将共同取得胜利。”