《焦点》周刊：朔尔茨告别默克尔的军备政策

俄罗斯侵乌战争

据德国电视一台报道，德国总理朔尔茨和土耳其总统埃尔多安在安卡拉就乌克兰战争进行了会谈。两国领导人共同呼吁普京立即结束战争。朔尔茨在联合新闻发布会上表示：“随着每一天，每一枚炸弹，俄罗斯离国际社会越来越远。”朔尔茨赞扬土耳其在俄罗斯和乌克兰之间进行调解的努力。安卡拉决定封锁博斯普鲁斯海峡的军舰通道也是一个重要贡献。朔尔茨和埃尔多安一致认为，必须继续外交努力。

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就德国政府在乌克兰战争期间购买美国F-35隐形战机的决定，德国《焦点》周刊认为是正确的。德国总理奥拉夫·朔尔茨（Olaf Scholz）同时在几个方面发出了重要信号：一：我们买最好最尖端的战机，而且我们买得很快。人们只能希望，接下来还会有更多这样的政策决定。因为德国受到战争的威胁，但却只能有条件地进行自卫。二：朔尔茨依此向挑衅者普京发出了警告。三：朔尔茨明显告别了前任默克尔的军备政策。《焦点》周刊说，在默克尔执政期间，德国联邦国防军经历了最糟糕的年月。

德国多份媒体报道了德国社民党前总理施罗德前往俄国试图就俄乌战争进行调解的努力。施罗德经伊斯坦布尔前往俄国，于3月9日到12日在俄国逗留。《法兰克福评论报》报道说，施罗德于3月10日会晤了他的老朋友，俄国总统普京。虽然两人会谈的内容尚未公布，但俄国专家对施罗德的访问抱有很大期待。施罗德见到了身在城堡中的普京，可能向他展示了外面正在发生的事情。普京更愿意与老朋友施罗德进行面对面的交谈，而不是和德国现任总理朔尔茨以及法国总统马克龙进行面谈。这显示，施罗德明显走在朔尔茨和马克龙的前头。社民党则不看好施罗德的调解旅行，认为施罗德访俄“对政治决策没有重要意义。”

就美国发布的俄国已向中国寻求军事援助的消息，德国电视一台和N-TV电视台报道说，中国否认了这一消息，并指控美国散布虚假消息。虽然中国没有谴责俄国入侵乌克兰，但也没有肯定入侵行为。中国强调要尊重所有国家的自主权，其中也包括乌克兰的国家主权。多个国家的政要曾呼吁中国对俄国施加影响，以结束战争。但一些观察家现在认为，中国对俄国的影响力并不大。再者，中国领导层被视为是亲俄派，不适合在俄乌战争中进行调解。