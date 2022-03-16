美国再制裁卢卡申科夫妇等个人及实体 加拿大对15名俄官员实施制裁

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美国财政部3月15日宣布，依照《马格尼茨基法》制裁四名俄罗斯个人和一个实体。美国财政部当天还对白俄罗斯领导人卢卡申科及其妻子实施制裁。美国国务院另发表声明称，将对卢卡申科及其妻子和子女等11人实施签证限制，他们将不得进入美国。加拿大政府周二同样公布了最新的对俄制裁措施，15名被指协助俄总统普京入侵乌克兰的俄罗斯官员受到制裁。

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美国财政部周二发表的声明称：“美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）根据《2012年谢尔盖·马格尼茨基法治责任法案》（俄罗斯马格尼茨基法案）指定了四名个人和一个实体。这些受‘俄罗斯马格尼茨基法案’的目标参与了隐瞒著名的俄罗斯吹哨人谢尔盖·马格尼茨基（Sergei Magnitsky）的死亡事件，或与严重侵犯俄罗斯人权捍卫者奥尤布·提蒂耶夫（Oyub Titiev）的人权有关。”

美国财政部海外资产控制办公室主任加基（Andrea Gacki）通过声明表示：“今天的指认表明，美国将继续对那些从事腐败或与严重侵犯人权有关的人施加具体和重大的后果，我们谴责俄罗斯对乌克兰人道主义走廊的攻击，并呼吁俄罗斯停止其对乌克兰的无端和野蛮的战争。”

此番受制裁的包括莫斯科地区法院的一名法官穆什尼科娃（Natalia Mushnikova），她被指与马格尼茨基遭逮捕、虐待、并在狱中遇害有关。同样受到制裁的还包括与参与迫害车臣人权活动家提蒂耶夫相关的三名俄内政部及司法官员，及俄内政部的一个机关。

此外，白俄罗斯卢卡申科的儿子德米特里（Dzmitry）和维克多（Viktar Lukashenka）分别在2021年12月2日和2006年6月16日被美国政府制裁。美国财政部周二还宣布，对卢卡申科及其妻子哈琳娜（Halina）实施制裁。根据规定，受制裁对象在美国境内的资产将被冻结，美国公民不得与其进行交易。

拜登政府还针对11名俄罗斯高级军事领导人，其中一些人参与镇压乌克兰被占领地区的俄罗斯抗议者和异议人士实施新的制裁。

美国国务院在其声明中表示：“美国在盟国和合作伙伴的支持下，正在采取行动，促进对俄罗斯和白俄罗斯政府在其境内外侵犯人权行为的问责。在此过程中，我们再次谴责普京总统对乌克兰发动的有预谋的、无理的和无端的战争，以及卢卡申科政权对俄罗斯联邦入侵的支持和协助。”

这11名俄军高级指挥官中包括俄联邦国家近卫军总司令佐洛托夫(Viktor Zolotov)等人，受制裁人员的家庭成员也将没有资格获得赴美签证。

渥太华方面，加拿大外交部长若利（Mélanie Joly）周二宣布，“对促成和支持普京总统选择入侵一个和平和主权国家的15名俄罗斯官员实施限制。 ”加拿大外交部指出：“作为加拿大对俄罗斯领导人越来越多的制裁清单的一部分，这些新措施将对普京总统施加额外的压力，以扭转局势。他选择进一步入侵，侵犯了乌克兰的主权、领土完整和独立。与我们在国际社会的合作伙伴所采取的措施相一致，今天采取的行动表明了全球承诺对俄罗斯领导人实施全面的经济措施，以削弱其发动战争的能力。”

若利表示：“加拿大不会放松对乌克兰及其人民的支持。普京总统做出了继续其非法和无理入侵的选择，他也可以做出选择，通过立即结束毫无意义的暴力并撤出其部队来结束入侵。如果俄罗斯领导人不能改变方向，加拿大将毫不犹豫地采取进一步行动。”

据了解，自俄罗斯在2014年吞并克里米亚以来，加拿大已经制裁了900多个相关个人和实体。 自2月24日俄罗斯全面入侵乌克兰以来，加拿大已经制裁了来自俄罗斯、乌克兰和白俄罗斯的近500名个人和实体。