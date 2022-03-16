英官员：中国决不能支持对乌入侵 澳财长：希望并相信中国不会对俄提供武器

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英国政府负责欧洲和北美事务的外交国务大臣克莱弗利(James Cleverly)3月15日在接受采访时表示：“我们继续呼吁中国乃至所有国家停止对俄罗斯的任何支持。”此外，澳大利亚财政部长伯明翰（Simon Birmingham）周二在受访时表示，澳洲将跟随美国及其国际伙伴“步调一致”地回应“任何和所有”支持俄罗斯入侵乌克兰的反应。

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据美国官员称，俄罗斯要求北京提供军事和经济援助，但中国外交部否认了美国官员关于俄罗斯在乌克兰问题上寻求军事援助的说法。美国已经警告中方不要向莫斯科提供军事或经济援助。

据路透社报导，克莱弗利在接受英国广播公司（BBC）采访时表示：“我们继续呼吁中国乃至所有国家停止他们可能对俄罗斯的任何支持。”他补充说：“我们希望建立一个尽可能广泛的反对俄罗斯的联盟，所以我们当然会与中方进行这些对话。”

克莱弗利另在接受英国天空新闻采访时指出：“我们对所有国家说的是，他们应该谴责俄罗斯对乌克兰的这种无端的非法攻击。”克莱弗利说：“他们不应该以任何方式支持俄罗斯，我们敦促各国与英国和国际社会一起谴责和制裁俄罗斯，以切断资助普京战争的资金。”

克莱弗利说：“这次（俄罗斯对乌克兰的）攻击没有任何理由，我们敦促中国和世界上所有国家谴责它，绝对不支持它。”他的观点得到了工党的支持，英国工党影子外交国务大臣南迪（Lisa Nandy）说，如果中国想成为一个“全球参与者，需要在使世界更安全方面发挥自己的作用”。她补充说：“中国需要站出来反对俄罗斯的侵略。”

据《悉尼先锋早报》报导，澳大利亚财长伯明翰周二在受访时表示，澳洲将跟随美国及其国际伙伴“步调一致”地回应“任何和所有”支持俄罗斯入侵乌克兰的反应。伯明翰在接受天空新闻采访时表示：“我希望不会走到那一步，因为我希望并相信中国不会向俄罗斯提供武器，也不会支持这种做法。”

伯明翰谈到，在今年2月制裁俄罗斯的盟友白俄罗斯之后，澳大利亚已经表明其“愿意对那些以支持俄罗斯对乌克兰的残暴攻击的方式支持俄罗斯的角色进行制裁。”他说：“我们将继续对以任何方式支持俄罗斯攻击乌克兰的行为的任何和所有的人采取这种做法。”

报导指，伯明翰说：“我们鼓励中国所做的是站出来维护乌克兰的主权。站出来维护乌克兰人民的权利，对俄罗斯施加压力，以终止这场战争，停止这场战争，对弗拉基米尔·普京施加压力，以结束对乌克兰人的屠杀。”

据了解，澳大利亚外交部长佩恩（Marise Payne）周二就莫斯科寻求中国援助的报道说，“如果这是真的，则令人高度关切。”她称：“直接支持俄罗斯进行这种非法入侵的国家将面临后果。”

佩恩表示：“当然，在一个国家，以白俄罗斯这样的国家为例，我们已经在制裁方面采取了相关措施。”她补充说：“我知道，美国已经说过，将与合作伙伴和盟国就任何此类反应进行协调，澳大利亚将是这种协调的一部分。”