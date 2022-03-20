俄罗斯海军黑海舰队副司令在乌作战中阵亡

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据乌克兰总参谋部3月20日介绍，俄罗斯海军黑海舰队副司令、一级舰长安德烈• 尼古拉耶维奇•帕利（俄语：Андрій Миколайович Палій）遭乌武装部队“清算”。被俄方占领的克里米亚塞瓦斯托波尔市长拉兹沃扎耶夫在他的Telegram频道上证实了这一消息。

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据乌克兰总参谋部介绍，帕利生前是俄罗斯海军黑海舰队负责军事和政治事务的副司令。51岁的帕利1971 年出生于基辅，1992年毕业于基辅海军政治学院，但是前苏联解体后他拒绝向乌克兰宣誓效忠，在1993年3月前往俄罗斯海军北方舰队效力。帕利被认为是第一个在全面入侵乌克兰中被杀的俄罗斯海军高级军官。

据塞瓦斯托波尔当地媒体周日报导，根据一种说法，帕利死于狙击手的子弹，另一种说法是，他死于弹片伤。这两个版本都还没有得到俄军官方确认和验证。

报导称，俄海军黑海舰队正准备授予帕利海军少将军衔的文件。据了解，帕利的初步告别仪式将于3月22日至23日在塞瓦斯托波尔举行。

据俄罗斯卫星通讯社报导，塞瓦斯托波尔市长拉兹沃扎耶夫（俄语：Михаил Владимирович Развожаев）在他的Telegram频道上证实了帕利阵亡的消息。

报导指，拉兹沃扎耶夫写道：“我和安德烈•尼古拉耶维奇是朋友。他是一个非常开朗和正派的人，来自军人世家的真正的军官。任何见过他的人都会永远记得他的善良。他在舰队中威信很高，善于理解和倾听，知道如何找到走近任何人的方法。”

到目前为止，乌克兰方面声称已有五名俄军将军在乌克兰的战斗中阵亡，包括四名少将和一名中将。分析人士认为，大约有20名俄军将军在领导俄罗斯对乌克兰的入侵，这意味着如果所有报告的死亡都被证实，大约四分之一的俄罗斯将军在战争中被杀。