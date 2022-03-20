勒梅尔：俄寡头近8.5亿欧元在法资产被冻结，俄央行220亿欧元资产亦被冻结

法国/俄罗斯/乌克兰

法国经济和财政部部长勒梅尔（Bruno Le Maire）3月20日在受访时介绍称，在欧盟就俄罗斯全面入侵乌克兰采取相应制裁后，法国已经冻结了俄罗斯寡头在其境内价值近8.5亿欧元的资产，包括他们所拥有的游艇、公寓和银行账户。他指出，俄罗斯中央银行220亿欧元的资产也已被法方冻结。

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勒梅尔周日在接受RTL电台节目“大陪审团”采访时说：“我们已经冻结了价值1.5亿欧元的（俄罗斯）私人账户，在法国的信贷额度，在法国的机构。”他补充说，以及扣押了“价值5.39亿欧元的法国领土上的房地产，相当于大约30处房产或公寓，我们还冻结了两艘游艇，价值1.5亿欧元。”

勒梅尔说：“总共有价值8.5亿欧元的俄罗斯寡头资产在法国境内被冻结下来。”在实践中，遭冻结的资产意味着其所有者“不能（将它们）再使用、转售或货币化”。

勒梅尔说：“（国际社会所采取的）制裁正在伤害俄罗斯，伤害俄罗斯政府，伤害（俄罗斯总统）弗拉基米尔·普京。”他指出，俄罗斯中央银行220亿欧元的资产也已被法方冻结。

法国经济和财政部新成立的特别工作小组还负责不断向金融机构（银行、保险公司、资产管理公司等）以及公证人、律师和房地产经纪人通报情况。这些机构有责任检查他们的客户是否受到资产冻结等制裁措施的影响，通过确定有关账户或禁止出售某项财产，并向财政部总局报告。

该工作小组的另一个目标是提出新的制裁名单，以加入欧盟对俄制裁清单中去。对此，法国经济和财政部在周日晚上说：“我们已经提出了几十个名字”，但其没有提供进一步的细节。