德国和卡塔尔达成长期能源合作协议 德财长呼吁重启美欧自贸协定谈判

德国/中东/乌克兰

德国副总理兼经济和气候行动部长哈贝克（Robert Habeck）3月30日与卡塔尔埃米尔(国家元首)塔米姆在该国首都多哈举行了会谈。德国经济部发言人当天表示，两国达成了一项长期能源合作协议，双方相关企业正就具体的实施细节展开谈判。德国财政部长林德纳(Christian Lindner)另在周日受访时呼吁，欧盟和美国进行新的自由贸易协定谈判。

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俄罗斯是德国最大的天然气供应国，自俄罗斯全面入侵乌克兰以来，德国经济部长哈贝克已推出多项举措，以减少德国对俄罗斯的能源依赖。据卡塔尔方面介绍，塔米姆在周日与哈贝克的会晤中，两人讨论了如何加强卡塔尔和德国的双边关系，特别是在能源领域的合作。哈贝克还与卡塔尔能源部长、卡塔尔国家石油公司总裁兼首席执行官阿尔·卡比（Saad Sherida Al-Kaabi）进行了会谈。

位于柏林的德国经济部的一位发言人周日证实，一项交易已在两国间达成。该发言人说：“与（哈贝克）一起来到卡塔尔的公司现在将与卡塔尔方面进行合同谈判。”卡塔尔方面在一份声明中说，多年来该国一直寻求向德国提供能源，但讨论从未导致具体协议。

卡塔尔方面表示与德国达成一致，“他们各自的商业实体将重新接触并推进关于长期液化天然气供应的讨论”。哈贝克19日率领一个由20多名企业家组成的代表团抵达多哈。

哈贝克表示，德国必须从俄罗斯之外的其他国家进口更多天然气，以确保能源安全和稳定。他指出，德国希望与卡塔尔在氢能等清洁能源领域建立更密切的伙伴关系，以加速德国向清洁能源的过渡进程。据悉，哈贝克接下来将对阿联酋进行访问。

据德国《商报》报导，德国财政部长林德纳呼吁就欧盟和美国之间达成自由贸易协定进行新的谈判，旨在恢复于美国前总统特朗普任期内停止的讨论。

林德纳在接受该报采访时表示：“我们应该恢复关于跨大西洋自由贸易协定的谈判。特别是在现在的（乌克兰）危机中，我们越来越清楚地看到，与全世界拥有相同价值观的伙伴进行自由贸易是多么重要。”他说，“我们应该从跨大西洋贸易与投资伙伴协议（TTIP）会谈的经验中学习。”林德纳希望以此减少德国经济对中国的依赖。

报导指，林德纳的呼吁很可能会在柏林、其他欧洲首都和华盛顿引起轰动。因为上一次关于 TTIP的谈判在 2016 年惨遭失败——尤其是因为德国。

在一份声明中，美国驻德国大使馆没有直接回应林德纳的提议，但表示现有的美欧贸易和技术委员会（TTC）确保贸易和技术政策支持基础广泛的增长。“目前的危机表明美国和德国以及欧盟是不可缺少的伙伴，”该声明补充说。