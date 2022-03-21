乌克兰人坚信普京侵略战必败

乌克兰/俄罗斯

乌克兰研究机构Rating Group民调显示，9成以上乌克兰人相信他们的国家将战胜俄罗斯。根据民调，约93%乌克兰受访者相信乌克兰将战胜俄罗斯。

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据中央社报道引述美国媒体CNBC消息，Rating Group访问1000名18岁以上乌克兰人，受访者来自各区，但不包括克里米亚（Crimea）和顿巴斯（Donbas）地区。根据民调，约93%乌克兰受访者相信乌克兰将战胜俄罗斯。

民调结果也发现，74%受访者支持乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）直接与俄罗斯总统普京（Vladimir Putin）会谈，但89%反对不含俄国撤军的暂时休战协议。

近半受访者希望战争在几周内结束，而近1/4受访者认为这场冲突将持续数月。

据该报道，与此同时，泽连斯基直接向莫斯科当局和俄罗斯人民喊话，警告如果与普京和平谈判失败，将意味开启第三次世界大战。据泽连斯基在美国有线电视新闻网（CNN）星期天播出的访问中说：“如果这些尝试失败，将意味这是第三次世界大战。”

泽连斯基表示：“对话是唯一的出路。我认为只有我们两个，我和普京，才能就此达成协议。”