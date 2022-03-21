俄内秘密计划酝酿推翻普京

俄罗斯/普京

来自乌克兰情报单位的消息称，一群俄罗斯精英正在密谋推翻俄国总统普京，以期恢复与西方的经济关系。秘密计划想要“尽快让普京下台，并考虑让普京下台的各种选项，下毒、突然发病、意外事故，也包括有可能将普京暗杀。

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据中央社今天引述美国纽约邮报消息说，乌克兰国防部情报总局称，一群俄罗斯精英正在密谋推翻俄国总统普京，以期恢复与西方的经济关系。

据“纽约邮报”（New York Post）称，乌克兰国防部情报总局（Chief Directorate of Intelligence）20日在脸书（Facebook）上发文宣称：“下毒、突然发病、意外事故—俄罗斯精英正在考虑除掉普京。”乌克兰情报总局称，在俄罗斯，一群“有影响力的人”已然成形，他们想要“尽快让普京下台，并恢复与西方因乌克兰战争被摧毁的经济联系”。

情报指这个群体已相中俄罗斯联邦安全局（FSB）局长、普京权力核心成员波特尼科夫（Alexander Bortnikov）为总统继任人选。乌克兰情报总局称，普京指责波特尼科夫出现“致命失算”，导致入侵乌克兰进度缓慢且代价高昂，两人为此闹翻。该局说：“波特尼科夫及其部门负责分析乌克兰民众的心理和乌克兰军队的战力。”

乌克兰情报总局表示，相关情报来自俄罗斯消息人士，这些人正在考虑让普京下台的各种选项，包括有可能将普京暗杀。该局的贴文称，随着战争拖延下去，领导层的更换也可能是为了试图与乌克兰当局建立合作。

美国及北大西洋公约组织（NATO）盟国实施的制裁扼杀了俄罗斯经济。在全球各地，俄罗斯寡头财阀的资产被西方国家扣押，许多人逃回俄罗斯，或前往较友好的国家。

据中央社说，本月稍早，美国联邦参议员葛兰姆（Lindsey Graham）呼吁俄罗斯内部有人出来暗杀普京，结果遭到谴责。葛兰姆向俄罗斯人喊话，如果普京继续当他们的领导人，“他会让你们成为战争罪的同谋”。他说：“你们是好人，但你们永远不会有未来，你们将与世隔绝，生活在赤贫之中。”葛兰姆称，“所以我希望俄罗斯有人会了解普京正在摧毁俄罗斯，你们需要采取一切可能手段把这家伙除掉。”

葛兰姆在推特上写道：“俄罗斯有没有布鲁杜斯（Brutus，刺杀罗马帝国凯撒大帝的刺客之一）？俄军内部有没有较能成事的史陶芬伯格上校（Colonel Stauffenberg，刺杀希特勒功败垂成的德军军官）？要结束这一切，唯一的办法是让俄罗斯某个人把这家伙除掉。你将为你的国家和全世界做出伟大贡献。”

该报道称，葛兰姆这番话遭到美国朝野两党猛烈抨击。白宫发言人莎琪（Jen Psaki）也谴责葛兰姆的煽动性言论。她说：“这不是美国政府的立场。当然你不会从这个政府任何人嘴里听到这样的声明。”