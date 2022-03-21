俄国防部要求马里乌波尔市于莫斯科时间凌晨5点前投降，被乌方拒绝

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据俄新社3月20日报导，俄罗斯国防部要求被围困的马里乌波尔市当局在莫斯科时间21日凌晨5点前向俄军交出该市。乌克兰副总理韦列舒克（Iryna Vereshchuk）迅速拒绝了俄方给出的这一最后期限，称“不可能存在投降的问题”。马里乌波尔市议会在其脸书页面上也拒绝了俄方提出的要求，称“他们给了时间，直到早上才制定答复。但为什么要等这么久？”随后附上一句辱骂。

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在周日晚些时候的一次采访中，乌克兰副总理韦列舒克拒绝了俄罗斯的条件，这些条件是在一份八页的文件中提出的。“不能讨论任何投降或放下武器的问题，”她说。

韦列舒克表示：“我们已经向俄罗斯方面通报了这一点。我写道：‘与其浪费时间去写一封8页的信--不如打开（人道主义）走廊’。我们已经通知了联合国和红十字会，正在等待国际社会的回应。这是一个有意识的操纵，是真正的劫持人质。”

马里乌波尔市议会在其脸书页面上也拒绝了俄罗斯的要求，称“他们给了时间，直到早上才制定答复。但为什么要等这么久？”随后附上一句辱骂。

位于乌克兰东部地区的马里乌波尔已被围困数周，并经历了自俄罗斯2月24日开始入侵乌克兰以来战争中最严重的一些攻击。这些袭击包括对一个产科病房的致命打击，对一个剧院和艺术学校的轰炸，随着救援行动的继续，当地确切的人员损失仍然未知。

乌克兰总统泽连斯基(Volodymr Zelensky)周日表示，俄罗斯军队对马里乌波尔的所作所为是一种“将被铭记数百年的恐怖行为”。乌克兰外交部发言人尼古连科（Oleg Nikolenko）称，俄罗斯周日在马里乌波尔的行动是“二战的一章”。

尼古连科写道：“他们首先来摧毁城市，轰炸医院、剧院、学校和庇护所，杀害平民和儿童。然后他们强行将惊恐、疲惫的人们迁移到入侵者的土地上。二战中的一个章节？不——俄罗斯军队的行动，今天就发生在马里乌波尔。”

据路透社报导，希腊驻马里乌波尔总领事、最后一位撤离被围困的乌克兰港口的欧盟外交官周日表示，该城市正在加入历史上发生的战争中被摧毁的地方的行列。

自俄罗斯入侵乌克兰以来，希腊外交官安德鲁拉基斯（Manolis Androulakis）已协助数十名希腊国民和希腊族人撤离这座被毁的城市。他于周二离开马里乌波尔，在经过四天的乌克兰之旅后，与其他10名希腊国民一起通过摩尔多瓦前往罗马尼亚。

安德鲁拉基斯周日抵达雅典国际机场并与家人团聚时说：“我（马里乌波尔）在看到的东西，我希望没有人会看到。”他补充说：“马里乌波尔将成为被战争彻底摧毁的城市名单的一部分；我不需要说出它们的名字，它们是格尔尼卡、考文垂、阿勒颇、格罗兹尼、列宁格勒。”

据希腊外交部称，安德鲁拉基斯是最后一个离开马里乌波尔的欧盟外交官，由于俄罗斯军队试图控制马里乌波尔，那里的许多居民已经在猛烈的轰炸下被困了两周多时间。马里乌波尔在战前是一个拥有40多万人口的城市，历史上有相当多的希腊裔人口，自拜占庭时期以来一直活跃在该地区的贸易和航运中。

据马里乌波尔当局介绍，自俄罗斯发动入侵以来，该市有2400名居民被杀。幸存者描述了在炸弹在他们周围爆炸的情况下，绝望地试图储备物资。目击者描述了末世的场景，即流浪狗在吃躺在街上未被埋葬的爆炸受害者的遗体。

平民伤亡者被安置在集体坟墓中，或埋在房屋的院子里：举行适当的葬礼太危险了。俄罗斯对马里乌波尔的中世纪式围困也使其居民面临食物和水的严重短缺。由于没有煤气，他们在房子的院子里用破旧的家具生火做饭。

社交媒体上发布的图片记录了该市受破坏的程度，巨大的公寓楼在遭受直接打击后变成了地狱，火焰将巨大的黑烟柱推向天空，道路上到处都是被烧毁的公共汽车和汽车的废墟，变成了残缺不全的金属堆，马里乌波尔的一家儿童医院被投下的炸弹留下了10米的大坑。

许多幸存的居民利用两次炮击之间难得的平静时刻，离开马里乌波尔前往乌克兰控制的领土，组成长长的私家车车队，被迫在几十个俄罗斯检查站中穿行。在和平时期可以在两个半小时内完成的旅程现在需要16个小时。