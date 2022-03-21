《共青团真理报》：俄国防部称在乌行动中俄军阵亡9861人，受伤16153人

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俄罗斯《共青团真理报》（Komsomolskaya Pravda）3月20日发表的一篇报道提及，“俄罗斯联邦国防部驳斥了乌克兰总参谋部关于据称俄罗斯联邦武装部队在乌克兰遭受大规模损失的信息。据俄联邦国防部称，在乌克兰的特别行动中，俄罗斯武装部队有9861人死亡，16153人受伤。”

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亲克林姆林宫的俄罗斯小报《共青团真理报》在上周日发表的一篇题为“国防部报告说，俄罗斯军队正在完成对民族主义‘顿巴斯营’的击败”的报道中提到，俄罗斯国防部发言人科纳申科夫在当天的简报会上表示，俄武装部队的单位正在完成对民族主义“顿巴斯营”的击败。他补充说，“在这一天，俄罗斯武装部队已经推进了12公里，并与来自三个方面的顿涅茨克人民共和国（DNR）部队一起封锁了Sladkoye村。”

报导指，科纳申科夫还提及“两辆坦克、三辆步兵战车、六门野战火炮和迫击炮，以及大约60名乌克兰民族主义组织的武装分子被摧毁。”他说：“现在，武装分子和乌克兰军队第54独立机械化旅的残余部队为夺取 Sladkoye、Novoukrainka和Shakhtarskoe定居点展开了一场战斗。”

这篇报导指：“据（俄）国防部官方代表称，3月20日星期日，89处乌克兰军事设施遭到袭击，包括指挥所、多管火箭系统的装置、火炮武器、武器弹药库以及军事装备集中的地方。七架乌克兰无人机在空中被击落。”

报导补充说：“据乌克兰武装部队总参谋部初步估计，从乌克兰特别军事行动开始至3月20日，俄罗斯联邦武装部队损失了96架飞机、118架直升机和1.47万名军事人员。俄罗斯联邦国防部驳斥了乌克兰总参谋部关于据称俄罗斯联邦武装部队在乌克兰遭受大规模损失的信息。据俄联邦国防部称，在乌克兰的特别行动中，俄武装部队阵亡9861人，受伤16153人。”

报导还提及：“此前有报道称，在乌克兰的一次特别行动中，黑海舰队副司令安德烈·帕利一级舰长遇难。3月20日星期日，俄罗斯国防部宣布，日托米尔地区的外国雇佣兵训练中心已被摧毁。”

值得一提的是，由于《共青团真理报》的这篇报导自称援引了俄罗斯国防部有关俄军自执行“特别军事行动”以来的最新死伤人数，虽然该报并未提及获得这一数字的具体日期，但还是在社交媒体平台上引发了广泛关注。随后，可以看到的是，这篇报道有关俄罗斯国防部提及俄军死伤人数的部分在最新的版本中被删去。不过，还是有网友提前备份了原报道的网页供大众查看。

显然，外界无法单方面核实原报道版本中提及的俄军在入侵乌克兰的战争中的死伤人士是否属实。不过，《纽约时报》3月16日的一篇报道中提及，据美国情报部门“保守的一方”估计，自开战以来超过7000名俄军人员的死亡人数，比20年来在伊拉克和阿富汗死亡的美国军队人数加起来还要多。

《纽约时报》援引美国官员的话称，“这是在短短三周的战斗中积累的一个惊人的数字，对俄罗斯部队的战斗力有影响，包括坦克编队的士兵。五角大楼官员说，一支部队10%的伤亡率，包括死亡和受伤，使其无法执行与战斗有关的任务。现在有超过15万俄罗斯军队参与了乌克兰战争，俄罗斯的伤亡人数，如果包括估计的14000至21000名伤员，已经接近这个水平。而据乌克兰、北约和俄罗斯官员称，俄罗斯军队也在这场战斗中失去了至少三名将军。”

据塔斯社此前报导，当地时间3月2日，俄国防部发布消息称，“已有498名俄罗斯军人在执行‘特别军事行动’任务时死亡，1597名俄罗斯军人受伤。乌克兰方面超过2870名武装人员死亡，近3700人受伤，乌方另有572人被俘。 ”

据乌克兰武装部队总参谋部当地时间21日上午发表的最新数据显示，乌方称：“从02年24月到03年21月，敌人的总战斗损失约为：15000人。”

美方官员曾在《纽约时报》16日刊登的上述报道中提醒说：“（美方）他们关于俄罗斯部队死亡的数字是不准确的，是通过分析新闻媒体、乌克兰数字（往往很高，最新数字为13500人）、俄罗斯数字（往往很低，最新数字为498人）、卫星图像和仔细阅读俄罗斯坦克和部队遭受攻击的视频图像而综合而成的。”

《共青团真理报》最新通过其网站发表声明解释称：“3月21日，《共青团真理报》网站的管理员界面被黑客入侵，并在一份关于乌克兰特别行动情况的出版物中制作了虚假内容。不准确的信息立即被删除。”该声明则并未提及是何出版物或具体信息内容。