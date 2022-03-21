在俄“央视”举牌抗议侵乌战争 奥夫西尼科娃呼吁更多反战抗议

俄罗斯/乌克兰/玛丽娜-奥夫西尼科娃

俄罗斯国营电视台第一频道（Channel One）编辑玛丽娜-奥夫西尼科娃Marina Ovsyannikova14日闯进晚间新闻播报摄影棚，手里拿着一张写着「不要战争」的海报。

俄罗斯国营电视台一名女编辑玛丽娜-奥夫西尼科娃日前闯进摄影棚，在新闻直播时持标语抗议俄军入侵乌克兰，奥夫西尼科娃呼吁其他俄国人站出来一同反战。她还说，她是自发示威，她对政府的不满情绪已积累多年。玛丽娜-奥夫西尼科娃仍可能面临进一步起诉，她已经拒绝了法国的庇护提议。

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据俄罗斯记者玛丽娜-奥夫西尼科娃（Marina Ovsyannikova）星期天向美国广播公司新闻网（ABC News）政论节目「本周」（This Week）表示：「当我与朋友和同事交谈时，一直到最后一刻，每个人都无法相信会发生这场可怕的战争。」她表示，自己原本考虑参加公共广场的示威活动，但看到示威者遭到逮捕并面临牢狱之灾。

玛丽娜-奥夫西尼科娃说：「我决定或许可以做点别的，更有意义的事情…我可以向世人表明俄罗斯人反战，我可以让俄罗斯人民知道，这都是政府的宣传。」她还说，盼能「激励一些人大声反战」。

据法新社说，玛丽娜-奥夫西尼科娃表示是她自发性示威，她对政府的不满情绪已积累多年。

俄罗斯国营电视台第一频道（Channel One）编辑玛丽娜-奥夫西尼科娃14日闯进晚间新闻播报摄影棚，手里拿着一张写着「不要战争」的海报。

玛丽娜-奥夫西尼科娃当时随即遭到逮捕，挨罚3万卢布，尽管后来获释，仍可能面临进一步起诉，但她已拒绝法国的庇护提议。

奥夫西尼科娃向美国广播公司新闻网（ABC News）政论节目「本周」（This Week）表示，她采取抗议的决定是「自发」的，且她对政府的不满情绪多年来持续积累，许多同事都有这种感觉。她说：「我们国家频道的宣传变得愈来愈扭曲，施加在俄罗斯政治上的压力不能让我们事不关己。」