德外长：欧盟对乌克兰的军事援助资金将增至10亿欧元

欧盟/乌克兰/俄罗斯

德国外交部长贝尔伯克（Annalena Baerbock）3月21日在参加于布鲁塞尔举行的欧盟外交事务委员会会议前向媒体表示，欧盟向乌克兰提供的购买武器和弹药的军事援助资金将增加一倍，达到10 亿欧元。

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贝尔伯克周一向记者表示：“我们将把购买军事物资的财政手段增加到10亿欧元，以表明，我们全力声援乌克兰的立场，我们支持保护乌克兰的平民人口。”她指出，德国还将确保德国生产商对乌克兰的武器销售将尽快进行。

贝尔伯克指出：“乌克兰需要进一步的武器。”她说，出于安全考虑，没有提供任何进一步的细节。贝尔伯克补充说：“这关系到生命和死亡，我们正处于战争之中，因此需要绝对谨慎地说明哪些武器将被运送到哪里。”

贝尔伯克说：“我们正在经历俄罗斯政府继续升级其在核武器以及北约领土方面的言辞。”她还强调，北约必须防止战争蔓延到其他国家。她补充说：“我们对乌克兰人民负有责任，但我们也对4.5亿欧洲人和那些北约成员负有责任。我们不能承担在其他国家会出现更多战争行为的责任。”

就对俄制裁执行问题，贝尔伯克表示：“我们因此致力于封堵制裁的漏洞。”她强调，那些从这场战争中受益的人“必须受到制裁，包括他们的家庭成员”。

自俄罗斯全面入侵乌克兰后，欧盟于2月27日同意向乌克兰政府提供约5亿欧元的武器和其他援助，以对抗俄罗斯的入侵，此举被该集团称为其历史上的一个“分水岭”时刻。

欧盟的条约禁止该集团使用其正常预算来资助具有军事或国防意义的行动。根据此前宣布的计划，欧盟将使用一个非预算的所谓“欧洲和平设施”融资工具，其上限为50亿欧元，可用于提供军事援助。

欧盟委员会主席冯德莱恩（Ursula von der Leyen）当时在与欧盟外交与安全政策高级代表博雷利（Josep Borrell ）一起出席媒体时说：“有史以来第一次，欧盟将资助购买和运送武器和其他装备给一个正在遭受攻击的国家。”她补充说：“这是一个分水岭时刻。”

据美国有限电视新闻网（CNN）报导，美国一位高级国防官员周一告诉记者称，俄罗斯军队开始出现“精确制导弹药的库存问题”。精确制导弹药指的是针对特定地点的导弹，而不是非制导炸弹，即所谓“哑弹”，后者不具备打击特定目标的技术。

该美国防官员补充说，围绕其精确制导弹药供应的库存问题是为什么，“你看到越来越多地使用我们称之为哑弹的东西”。该官员说，俄军的一些精确制导弹药“未能发射，或未能击中目标，或未能在接触时爆炸”。该官员说，俄军已经使用了“相当多”的“巡航导弹、空射巡航导弹”物资，并看到这些弹药出现了大量的“失败”。

此外，北约一名高级情报官员周一表示，有迹象表明，俄罗斯对乌克兰的战争出现了僵局，俄罗斯的地面部队仍然停滞不前，俄罗斯的作战飞机无法在乌克兰上空取得空中优势。

这位官员在北约总部的一次简报会上告诉记者说：“如果我们还没有陷入僵局，我们正在迅速接近僵局。当你考虑到这场战斗开始时的实力差距时，这是很有必要说的。”该官员指俄军补充说：“如果你没有犯一系列的错误，你就不会走到这一步。”

然而，这位北约高级情报官员指出，鉴于俄罗斯在其战役停滞后对平民目标使用了不太精确、更残酷的武器，僵局尤其危险。“乌克兰人会放弃吗？不，他们已经非常清楚他们不会放弃，”这位官员说，“那么，当你让这两股力量以这种方式相互运行时会发生什么？”

这位北约高级情报官员说，尽管俄军有损失，但俄方也没有退缩。该官员说，在过去几天里，俄罗斯部队继续集结增援部队，并试图改善基辅和南部作战方向的后勤支持。与此同时，白俄罗斯政府正在“准备环境，以证明白俄罗斯对乌克兰的进攻是合理的”，该官员补充说。乌克兰官员一直在公开警告，白俄罗斯可能会加入战争。

目前，北约的评估仍然是，俄罗斯的首要目标仍然是占领基辅，迫使政权更替，以及迫使乌克兰对北约采取中立立场和非军事化。这位官员表示：“我不认为（普京）已经放弃了他的任何目标。”