拜登本周到访欧洲时将访问波兰 欧盟首脑将考虑是否对俄实施石油禁运

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美国白宫3月20日发表声明宣布，本周，拜登总统将在比利时布鲁塞尔与北约盟国、七国集团领导人和欧盟领导人会晤后前往波兰，讨论支持乌克兰的国际努力。据路透社最新报导，欧盟各国政府将在拜登本周来访举行美欧峰会之际，考虑是否因俄罗斯入侵乌克兰而对其实施石油禁运。

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白宫在华盛顿时间周日晚发表的声明说：“本周，小约瑟夫·拜登总统将在比利时布鲁塞尔与我们的北约盟国、七国集团领导人和欧盟领导人会面后前往波兰，讨论支持乌克兰的国际努力，并对俄罗斯的入侵行为施加严厉和前所未有的代价。”

声明补充说：“3月25日星期五，拜登总统将前往波兰华沙，在那里他将与安杰伊·杜达总统举行双边会晤。总统将讨论美国如何与我们的盟国和伙伴一道，应对俄罗斯对乌克兰发动的毫无道理和无端的战争所造成的人道主义和人权危机。”

据路透社21日报导，欧盟各国政府将在拜登本周来访举行美欧峰会之际，考虑是否因俄罗斯入侵乌克兰而对其实施石油禁运。为了迫使俄总统普京从乌克兰撤军，欧盟与西方盟友一起已经实施了一系列惩罚性制裁，包括冻结俄罗斯中央银行在七国集团国家的资产，将部分俄罗斯银行从SWIFT国际结算系统中剔除，以及取消对俄最惠国贸易待遇等措施。

一位不愿透露姓名的欧盟高级外交官说：“我们正在制定第五轮制裁措施，正在提出许多新的（受制裁人员的）名字，”因为讨论没有公开。欧盟各国政府将于周一在外交部长层级中进行讨论，然后拜登将于周四抵达布鲁塞尔，与北约的30个盟国以及欧盟和包括日本在内的七国集团（G7）举行峰会。

欧盟在过去三周内对乌克兰实施了四轮制裁，但迄今为止，克里姆林宫并没有因此而改变方向。这使得欧盟在经济上面临最艰难的选择，即是否针对俄罗斯石油，正如美国和英国所做的那样，但欧盟还没有这样做，因为欧盟的一些成员国在能源方面过于依赖俄罗斯的天然气。

外交官告诉路透社，包括立陶宛在内的波罗的海国家正在推动对俄实施石油禁运，作为下一个合乎逻辑的步骤，而德国则警告说，由于欧洲的能源价格已经很高，不要太快采取行动。

保加利亚几乎完全依赖俄罗斯天然气工业股份公司的天然气供应。保加利亚唯一的炼油厂为俄罗斯卢克石油公司所有，为这个巴尔干国家提供60%以上的燃料。欧盟所有的制裁决定都需要达成共识。目前正担任为期六个月的欧盟轮值主席国的法国可能会被证明是关键的决策促进方。

法国总统马克龙表示，如果乌克兰局势恶化，成千上万的人被杀害，500多万人流离失所，一些城市被炮火摧毁，“在制裁方面不应该有任何禁忌”。

一位法国总统府官员说：“这些制裁是为了迫使普京总统进行新的计算，在我们的合作伙伴中，在与俄罗斯有贸易往来的国家中，有一些国家在石油和天然气问题上比较敏感。尽管如此，总统（已经）说过，没有什么禁忌。”

报导指，据外交官们说，俄罗斯在乌克兰的化学武器袭击，或者对首都基辅的猛烈轰炸，都可能成为欧盟对俄实施能源禁运的触发点。