拜登访欧没计划去乌克兰 今与马克龙与朔尔茨等再通话

乌克兰/美国

乌克兰遭俄罗斯侵略战争迈向30天前，乌克兰向世界领袖包括方济各与拜登发出访问邀请。美国总统拜登即将前来欧洲访问，前往与乌克兰仅隔边境线的波兰。根据美国白宫说，拜登没有前往乌克兰的计划。拜登此行主要与欧洲领袖讨论乌克兰战争危机，尤其与波兰总统磋商。拜登21日周一上午再与法国总统马克龙、德国总理朔尔茨、意大利总理德拉吉和英国首相约翰逊通电话，讨论对俄罗斯入侵乌克兰的协同应对。

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据路透社引述白宫发言人普萨基周日晚间表示，美国总统拜登将于周五前往波兰，讨论国际社会如何应对“俄罗斯对乌克兰无理和无端的战争所造成的人道主义和人权危机”。白宫表示，拜登将前往华沙，与波兰总统杜达（Andrzej Duda）举行双边会谈。波兰边防军周五表示，自2月24日俄罗斯入侵开始以来，已有超过200万乌克兰难民进入波兰。

白宫表示，在前往波兰的前一天，拜登将在布鲁塞尔与北约盟国、七国集团(G7)领导人和欧盟领导人会面，讨论在俄罗斯入侵后支持乌克兰的国际努力。白宫还表示，拜登将于美国东部时间21日周一上午11点与法国总统马克龙、德国总理朔尔茨、意大利总理德拉吉和英国首相约翰逊举行电话会议，讨论他们对俄罗斯入侵乌克兰的协同应对。

路透社说，周四，拜登将出席北约乌克兰问题紧急峰会以及G7会议。他还将参加既定的欧洲理事会峰会，讨论乌克兰问题，“包括让俄罗斯付出经济代价的跨大西洋努力，向受暴力影响的人提供人道主义支持，并解决与冲突有关的其他挑战，”白宫说。

周日早些时候，普萨基说拜登不打算在本周的欧洲之行中访问乌克兰。

据法新社说，美国总统拜登25日将前往华沙会晤波兰总统杜达，针对俄罗斯入侵乌克兰一事展开讨论，但目前没有前往乌克兰访问的计划。白宫发言人普萨基表示，拜登此行「将聚焦持续纠合世界各国，力挺乌克兰人民抵御俄罗斯总统普京对乌克兰的侵略」。她说：「然而，拜登目前没有前往乌克兰访问的计划。」