斯洛文尼亚宣布将派遣志愿外交官回基辅 英前首相卡梅伦千里驱车支援难民

欧洲/乌克兰/俄罗斯

斯洛文尼亚总理扬沙（Janez Janša）3月20日通过推特宣布，该国将很快派遣其外交官返回乌克兰首都基辅办公。扬沙在上周曾亲自与捷克和波兰总理共同访问基辅。此外，英国前首相卡梅伦（David Cameron）周日也已完成了前往波兰向乌克兰难民运送捐赠物资的1000英里驾车旅程，尽管他沿途曾遭遇爆胎，并租用了一辆“没有备用轮胎”的货车。

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扬沙周日通过推特表示：“斯洛文尼亚将很快派其外交官返回基辅。他们是志愿者。我们正在努力使欧盟也这样做。乌克兰需要直接的外交支持。”美欧多国驻基辅的外交使团在俄罗斯全面入侵乌克兰前，大多都相继迁至乌克兰西部城市利沃夫办公。

在战争爆发后，扬沙上周在亲自访问基辅时表示：“乌克兰的每一条道路都是欧洲的道路。很快，它也将成为一条欧盟的道路。在过去的两年里，我们一直在讨论宏观的欧洲价值问题。大部分是理论上的辩论。然后，突然间，我们意识到，这些基本的欧洲价值观确实存在。它们受到了威胁。而欧洲人正在捍卫它们。用他们的生命，就在乌克兰。”

扬沙说：“这是一个时刻，当我们在欧盟开始最终觉醒的时候。要进行改变，变得比以往更加团结。对乌克兰的支持。因为他们的勇气、团结和牺牲。此时此刻，说到我们的价值观，在我们整个大陆上，没有一个国家比乌克兰更像欧洲。你们的战斗就是我们的战斗，我们将共同取得胜利。”

值得一提的是，亲自从英国驾车运载捐赠救助物资的卡梅伦周六通过其个人推特表示，“我们在晚上10点左右到达了波兰的红十字会仓库。衷心感谢所有志愿者和当地消防员的热情接待，以及帮助我们卸下满载着为抵达波兰的难民捐赠的基本物资的货车。”

在他推特上的一段视频中，卡梅伦说，经过20个小时的驾驶，他们带着英国牛津郡人捐赠的尿布、急救包、床上用品和衣服等物品，已经抵达了波兰与乌克兰的边境。

卡梅伦在视频中说：“这里的消防员和波兰红十字会做了一项了不起的工作，帮助我们把所有东西从货车上拿下来。”卡梅伦补充说，虽然当地很冷，但能为 “因普京发动的这场可怕战争而遭受巨大痛苦的难民”做些事情，他感到很高兴。