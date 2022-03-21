普京闪电战失败 称有B计划

乌克兰/俄罗斯

美国政府高级官员认为，在俄军未能迅速取得对乌克兰的胜利之后，有迹象显示俄罗斯正在向一个新策略转变，以确保关键领土主张目标的实现，同时争取筹码迫使乌克兰政府接受在俄罗斯和西方之间保持中立。战局显示，俄军正在使用越来越具有破坏性的战术。

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据华尔街日报今天报道说，美国官员认为普京(Vladimir Putin)在闪电战未果后转向B计划。美国及其盟友之前普遍认为，俄罗斯总统普京最初的目标包括在数天内夺取基辅，以及用一个亲俄政权取代乌克兰总统泽连斯基(Volodymyr Zelensky)的政府。这些目标都还没能达成。

一位美国高级官员称，有迹象表明，由于乌克兰对俄罗斯军队进行了激烈抵抗，三周多来的艰苦战斗已促使普京调整策略。这一新评估认为，普京的意图是迫使基辅接受俄罗斯对乌克兰南部和东部领土的主张。拜登政府的一些高级官员也认同这一评估。在2014年夺取克里米亚和顿巴斯地区后，俄罗斯寻求在俄罗斯西部和克里米亚半岛之间获得一座“陆地桥梁”，并扩大对顿巴斯地区的控制范围。

普京还将继续施加军事压力，包括继续打击乌克兰的城市，他认为这将促使泽连斯基放弃加入西方的希望并同意中立地位以及俄罗斯的其他要求。

美国官员称，如果普京对领土和中立地位的要求被拒绝，预计他将寻求守住俄军已占领的地区，并继续作战。另一位美国官员说：“根据我们的军事评估，他似乎正在重新采取围攻战术。”

华尔街日报说，对于普京转向一位美国官员所称的“B计划”的评估，也有几项重要的提醒。美国官员指出，如果俄军对乌克兰军队取得更多胜利，他可能会扩大战争的目标。一些美国官员称，基辅的命运仍是一个很大的未知数；鉴于乌克兰的顽强抵抗，目前还不清楚俄罗斯军方能否调集足够多的部队来严密封锁并占领基辅。