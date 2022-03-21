泽连斯基再促欧盟停止与俄罗斯所有贸易

乌克兰/俄罗斯/欧盟

乌克兰总统泽连斯基周一在上传Telegram的一段视频中呼吁欧盟，特别是德国，停止与俄罗斯的所有 "贸易"，包括拒绝俄罗斯能源资源。

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据乌克兰总统泽连斯基促称， "不给侵略者提供欧元，对他们关闭所有港口，不要给他们发送货物，拒绝俄罗斯的能源资源，"乌克兰总统恳求道，“没有你们的贸易，没有你们的公司和银行，俄罗斯将没有钱进行这场战争。”

法新社说，泽连斯基的讲话恰逢欧盟外交和国防部长周一今天在布鲁塞尔举行联席会议，讨论对俄罗斯可能采取的新制裁措施。今天距2月24日俄罗斯开始入侵已近一个月。

严重依赖俄罗斯能源的欧洲迄今排除对对俄罗斯经济非常重要的部门即能源部门进行制裁的可能性。

但泽连斯基说："请不要援助俄罗斯的战争武器。" 泽连斯基直接对德国人说："你们有实力，欧洲有实力做到这一点。"

德国因反对立即对俄罗斯的碳氢能源实施禁运而受到批评，德国严重依赖俄罗斯的能源。

据俄罗斯克里姆林宫周一表示，欧盟可能对俄罗斯石油实施的禁运将打到 "所有人"。俄罗斯总统发言人德米特里-佩斯科夫说，它将对世界石油市场产生非常严重的影响，对欧洲的能源市场也产生消极影响。但美国人不会有任何损失，这是显而易见的。