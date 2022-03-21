泽连斯基将向联合国大会讲话 昨在以色列议会讲话起涟漪

乌克兰/以色列/泽连斯基

乌克兰总统泽连斯基加大向国际社会喊话，力促谴责俄罗斯入侵，敦促国际社会关注乌克兰千万民众丧失并逃离家园人道危机。泽连斯基下一场重要讲话，将在联合国大会发表演讲。而泽连斯基在以色列议会的演讲，泽连斯基引用纳粹德国“最后解决方案”屠杀犹太人的历史指控俄罗斯正在针对乌克兰大屠杀，引发以色列对此争议。

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据路透社报道称，泽连斯基通过视频连线向以色列国会发表谈话，对以色列不愿向乌克兰出售其铁穹(Iron Dome)导弹防御系统提出质疑。这是泽连斯基对外求援的最新呼吁。

具有犹太血统的泽连斯基表示：“所有人都知道，你们的导弹防御系统是最好的...而且你们肯定能帮助我们的人民，拯救乌克兰人与乌克兰犹太人的生命。

以色列总理贝内特(Naftali Bennett)多次与泽连斯基和俄罗斯总统普京通话，试图结束这场冲突。

据本台报道称，乌克兰总统在以色列议会发表讲话后，以色列国内却有很多反应。但泽连斯基将他的国家的情况与第二次世界大战期间的犹太人的情况相比较。而这一点让以色列人一点也不高兴。

据本台在耶路撒冷的记者米歇尔-保罗引述一位社论家说，泽连斯基将俄罗斯侵略乌克兰与纳粹相比，他正改写历史，在淡化纳粹对犹太人的浩劫。对以色列右派来说，这位乌克兰总统在与纳粹对犹太人大屠杀的类比中走得太远了，特别是当他引用"最后解决方案"时。

以色列贝内特政府的一位部长尤阿兹-亨德尔指出，种族灭绝却也发生在乌克兰的土地上。在左翼日报《国土报》看来，失望和生气存在于泽连斯基在对虚拟议会面前的话语中，反差是以色列议会在休假状态。另一份报纸《Maariv》将乌克兰总统泽连斯基与埃米尔-左拉相提并论，该报在头版划出了标题：“J'accuse。”

据泽连斯基提醒，冷漠也会杀人。对于以色列侨务部长纳赫曼-萨伊来说，以色列当然可以做得更好，特别是在难民问题上，以及向乌克兰人提供防御性军事装备、头盔和防弹衣方面。

报道称，面对以色列议论，21日周一上午，在演讲后仅几个小时，通过社交平台的推特视频，泽连斯基对他的讲话做出解释：称他理解以色列利益关切，而且以色列也必须保护自己人民。