泽连斯基：任何“妥协”都将付诸公投

谈判艰难

乌克兰总统泽连斯基表示，他已准备好与俄罗斯总统普京进行谈判；他还相信“没有谈判，我们不会停止战争” 。他还表示：与俄罗斯的任何“妥协”都将付诸公投。

广告 继续浏览后续

泽连斯基呼吁与莫斯科进行全面和平谈判，以恢复领土完整，为乌克兰伸张正义。俄罗斯首席谈判代表近日表示，双方在乌克兰放弃加入北约并采取中立地位的问题上已接近达成一致。

泽连斯基告诉CNN，俄罗斯军队进入乌克兰“是为了消灭我们，杀死我们”，但他发誓乌克兰不会放弃主权或完整性。

泽连斯基说：“俄罗斯人杀害了我们的孩子。你不能再扭转局势。你不能要求乌克兰承认一些领土为独立的共和国。这些妥协完全是错误的。”

马里乌波尔

在被围困的马里乌波尔市，一所艺术学校遭到俄罗斯军队的轰炸，大约400人在那里避难。“孩子们”这个词是用俄语写成的，写在剧院外的地面上，从天空中可以看到这几个大字，以提醒俄罗斯军队剧院里面是谁。

马里乌波尔市议会周日表示，该建筑在袭击中被毁。目前还没有关于幸存者的信息。

美国国防部长劳埃德·奥斯汀对哥伦比亚广播公司的“面向全国”节目说，他认为俄罗斯军队正在诉诸这些残酷的平民袭击，因为其军事“行动陷入僵局”。

“这真的很恶心，”奥斯汀说。

这座城市继续抵抗俄罗斯军队。俄军不得不采取消耗战术和城市巷战。

退休将军戴维·彼得雷乌斯周日告诉CNN：“马里乌波尔还没有倒下。它已经没有食物、燃料、水，除了心脏以外的一切。他们仍在奋战。”

根据马里乌波尔市议会在其电报频道上的一份声明，数千名马里乌波尔居民被强行从家中带到俄罗斯领土。

声明说：“占领者从利沃贝雷日尼区和体育俱乐部大楼的避难所非法带走了一些人，那里有1000多人（主要是妇女和儿童）躲避不断的轰炸。”。

马里乌波尔市长瓦迪姆·博伊琴科说：“老一辈人对占领者今天所做的事很熟悉，他们目睹了二战期间纳粹强行俘虏人民的可怕事件”。