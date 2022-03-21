美国将其秘密获得的苏联防空系统援助乌克兰

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据《华尔街日报》3月21日引述美方官员的话报导称，美国正在向乌克兰运送其几十年前秘密获得的一些苏制防空设备，以支持乌克兰武装部队应对俄军的空中和导弹攻击。

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据一位美国官员介绍，美国向乌克兰援助的防空系统中包括萨姆-8防空导弹（SA-8），该设备已经有几十年的历史，美国在冷战中获得这些系统是为了检查俄罗斯军队使用的技术，以及莫斯科向全世界出口的军事科技。报导指，关键是乌克兰军队熟悉操作这些武器，他们在苏联解体后继承了这种类型的装备。

五角大楼拒绝对此发表评论，这是因为拜登政府正在大力推动扩大乌克兰的防空能力。几十年来，美国获得了少量的前苏联导弹防御系统，以便由美国情报专家对其进行检查，并帮助训练美军。

1994年，当人们在美国阿拉巴马州的亨茨维尔国际机场看到一架巨大的苏制运输机在一条主要公路的视线范围内时，这种秘密的努力受到了公众的关注。据一位参与这项任务的前官员说，后来披露，这架飞机载有美国在白俄罗斯购买的S-300防空系统，这是一个涉及五角大楼承包商的秘密项目的一部分，耗资1亿美元。

据了解，一些苏式武器一直保存在阿拉巴马州的红石兵工厂，其网站指出该工厂是“军队的导弹和火箭项目中心”。官员们说，美国向乌克兰送来的装备中至少有一部分来自该基地，他们补充说，C-17运输机最近飞往阿拉巴马州亨茨维尔的一个附近的机场。

一位美国官员表示，来自白俄罗斯的S-300防空导弹并不在被送往乌克兰的装备之列。最近由美国国会通过并由拜登总统签署成为法律的年度政府开支法案，包括授权政府向乌克兰军队和北约组织盟国转让美军已经在海外或现有库存的飞机、弹药、车辆和其他设备的内容。

据倡导这一措辞的美国会参议员恩斯特（Joni Ernst）的工作人员说，新立法将涵盖前苏联时代的防空系统。官员们说，美国的决定已经通知了国会。

据悉，乌克兰已经拥有了一些俄罗斯的防空系统，包括S-300防空导弹。然而，乌军需要更多这样的防空系统，能够在中远距离进行防空作战，以抵御俄罗斯的飞机和导弹攻击。美国和北约国家向乌克兰提供的肩扛式“毒刺”导弹只对俄军直升机和低空飞行的飞机有效。

美国希望提供额外的防空系统将使乌克兰能够建立一个事实上的禁飞区，因为美国及其北约盟国已经回绝了乌克兰要求联盟建立禁飞区的呼吁。拜登政府官员表示，这一步骤可能导致以美国为首的联盟与俄罗斯军队之间的直接对抗，而美国决心避免这种对抗。

美国白宫新闻秘书普萨基（Jen Psaki）说，拜登本周将前往布鲁塞尔参加北约峰会，讨论为乌克兰“正在进行的威慑和防御努力”。副总统哈里斯、国务卿布林肯和国防部长奥斯汀也已访问欧洲东部盟国，讨论如何加强乌克兰的防御性武器。

一位美国官员说：“我们正在继续与我们的盟友和主要伙伴合作，每天向乌克兰激增新的援助，包括源自苏联或俄罗斯的防空系统和使用它们的必要弹药”。奥斯汀上周访问了斯洛伐克，探讨该国是否会从其武库中向乌克兰送出一套S-300防空导弹。斯洛伐克曾表示，如果美国向其提供替代品，将会这样做，但这种安排尚未达成一致。

美国制造的武器，如“爱国者”防空系统供不应求，且需要美国军事人员或几个月的培训才能操作。德国和荷兰的“爱国者”防空导弹系统正被派往斯洛伐克作为权宜之计。

斯洛伐克国防部长纳德（Jaroslav Nad）在周四与奥斯汀举行的联合新闻发布会上告诉记者称，“我们一直在与美国进行讨论”。他说：“如果出现一种情况，即我们有适当的替代品，或者我们有一定时期的能力保证，那么我们愿意讨论（S-300防空导弹）系统的未来。”