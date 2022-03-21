美防长和北约秘书长警告俄罗斯不要在乌克兰使用化学武器

美国/俄罗斯/乌克兰

美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）和北约秘书长斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg ）分别在3月20日播出的电视专访中警告俄罗斯不要在入侵乌克兰的战争中使用化学武器。

广告 继续浏览后续

奥斯汀在周日接受了美国哥伦比亚广播公司（CBS）“面向全国”节目的访问。节目主持人布伦南（Margaret Brennan） 向刚刚结束对保加利亚和斯洛伐克访问的奥斯汀提问称：“你刚刚听到了关于马里乌波尔市内发生的可怕的报道。美联社报道说，一所关押着数百名平民的学校被蓄意攻击。你能证实这一点吗？”

奥斯汀回答说：“在过去几周里，我们已经看到了（俄罗斯）对（乌克兰）城市、城镇和平民的蓄意攻击。而且，（俄总统普京）他之所以采取这些步骤，是因为正如前面所描述的，他的行动停滞不前。他没能像他想的那样迅速实现他想实现的目标。所以他......他采取了我们每天都能看到的战术。我需要重申，这真的很令人厌恶。但是，我再次向乌克兰人民致敬，我向他们致敬，他们英勇战斗，仍然决心保卫他们的国家。”

布伦南指出：“你所描述的是战争罪行。马里乌波尔的一位当地领导人所描述的情况是，有居民被运往难民营。俄罗斯是否即将拿下该城市，这将是一个战略胜利？”

奥斯汀表示：“很难说（这将是一个战略胜利）。我的意思是，我们已经看到了他们在这个城市、基辅和其他城市之后的重大努力。（俄军）他们真的想开始控制人口中心，但他们还没有拿下它。我们在过去看到，乌克兰人进行了反击，他们利用自己的主动权在战场上移动东西，他们给俄罗斯人造成了一些重大问题。”

布伦南提到：“俄罗斯还说，迄今为止，其在乌克兰至少使用了两次高超音速导弹。所以这是一种飞行速度超过每分钟一英里的导弹。它非常难以拦截。这种武器是否改变了游戏规则？”

奥斯汀说：“我不会把它看作是改变游戏规则的因素。（普京）他之所以诉诸于使用这些类型的武器，是因为他试图重新建立一些势头。我们已经看到......，同样，我们已经看到他直接攻击城镇和平民。我们预计看到的这种情况会继续下去。但我不认为使用高超音速导弹本身就会改变游戏规则。你会质疑他为什么会这样做。他的精确制导弹药不够用了吗？他是否对自己的能力有完全的信心——他的部队有能力重新建立起势头？但是我不认为这本身就能改变游戏规则。我无法证实或质疑他是否使用了这些武器。”

布伦南说：“美国公开的评估是，俄罗斯拥有大约90%的集结战斗力。因此，如果他们在25天内失去10%的战斗力，他们还能有效吗？”

奥斯汀回答说：“（俄军）他们今天在他们的......他们在地面上的机动部队基本上是停滞的。这产生了他把他的部队转移到一个碎木机的效果。你知道，乌克兰人继续削弱他的部队，他们一直非常有效，使用我们提供给他们的装备，你知道，还有装甲武器和飞机武器。同样，乌克兰人民拥有重要的决心。”

布伦南问道：“其中一个担忧是，如果普京被逼到了绝境，他将升级以缓和局势，他将去使用大规模毁灭性武器。你是否期望听到更多关于核武器的威胁？这对他来说是一个真正的、可行的选择吗？”

奥斯汀说：“我只想说，任何使用核武器的威胁，任何关于使用核武器的言论都是非常危险的。因此，我对我们保卫自己的能力和我们的能力保持信心。但是，我再次认为那种......那种谈话、那种言论是没有帮助的。”

布伦南问道：“但你把它当真了吗？”

奥斯汀说：“绝对的。而且我再次表示，我对我们保卫自己和保卫我们的盟友和伙伴的能力充满信心。”

布伦南提到：“拜登政府警告说，大规模毁灭性武器的另一个选择是化学或生物武器。普京本周早些时候发表了这个令人不寒而栗的演讲，他声称五角大楼在乌克兰的几十个实验室支持生物项目，拜登政府刚刚说这是完全错误的信息。不过，中国已将此作为一个谈话要点进行了重复。使用这样的大规模杀伤性武器会改变美国的考虑吗？这里是否有一种程度的灾难使美国不能坐视不管？”

奥斯汀表示：“我认为，如果使用化学或生物武器，你会看到，因为不仅是美国，而且是全球社会的重大反应。再说一遍，我不想猜测究竟什么会改变我们的计算。我认为，你知道，在这里进行假设可能也是没有帮助的。但我认为这是一个非常严肃的步骤。正如你听到我们的总统所说，我们不会轻视这一点。”

布伦南还在采访中提到：“莫斯科正在抨击美国（向乌克兰）大量提供武器，你谈到了所有改变游戏规则的东西，你说反坦克，毒刺导弹，总统授权和国务卿签字的八亿（美元军援）。这些装备何时开始到达？就我们提供给乌克兰的东西而言，什么是最起作用的？”

奥斯汀说：“我们一直在提供这种类型的装备，而这使我们能够提供更多。在过去两周，我们已经向乌克兰提供了价值超过3亿美元的装备，而总统最近在这里签署的8亿美元使我们向乌克兰提供的安全部队援助总额超过20亿美元。我想提醒你们，自2014年以来，我们与我们的一些其他盟友一起，在那里派驻了培训人员。而且，我们不仅向他们提供了装备，而且一旦我们提供了装备，他们就准备使用这些装备。”

就美国和斯洛伐克等国是否将协调向乌克兰提供S-300防空导弹的问题，奥斯汀说：“它们已经准备好了。因此，我们要做的是，我们将继续与他们合作，并继续与其他盟友和伙伴合作，不仅创造条件提供这种援助，而且，你知道，努力确保他们有能力保护他们的天空，并继续前进。”

北约秘书长斯托尔滕贝格另在接受加拿大广播公司（CBS）采访时表示， 他对加拿大迄今为止对乌克兰的援助承诺表示赞赏，但希望所有盟国“做得更多”，并落实将至少2%的GDP用于国防的承诺。

斯托尔滕贝格在采访中说：“但是，当然，有必要做得更多，这也是我相信在下周的峰会上，我们也将开始讨论，不仅是对乌克兰危机的即时反应，而且是我们应该如何通过并重新设置我们的威慑和防御，以更长期地应对在乌克兰发生的这场残酷的战争。”

斯托尔滕贝格强调，北约在目前的情况下肩负着双重责任，支持乌克兰，但也确保冲突不会进一步蔓延。当被问及北约是否可以参与确保人道主义援助或疏散的走廊时，斯托尔滕贝格说，是普京应对战争的残酷性负责。

斯托尔滕贝格表示：“但北约不会出现在地面上，（不会）在乌克兰领空派飞机，因为这很可能会引发北约和俄罗斯之间的全面战争。”

就俄方对乌克兰进行化学武器攻击的威胁，斯托尔滕贝格在美国全国广播公司（NBC）周日播出的节目中强调：“任何使用化学武器的行为都将是对国际法，禁止使用化学武器的公然和粗暴的违反。同时我们知道，俄罗斯以前曾在欧洲对他们自己的政治对手使用过化学制剂。”

斯托尔滕贝格补充说：“所以这是我们极为重视的事情。但与此同时，我们也没有......我们非常清楚，我们需要采取行动，防止这场冲突从乌克兰的非常血腥、丑陋、可怕的冲突变成北约和俄罗斯在欧洲的全面战争。”