英国首相称有意闪电访问基辅拜访泽连斯基

英国/乌克兰/泽连斯基

自俄罗斯上月24日入侵乌克兰以来，乌国总统泽连斯基（Volodymyr Zelensky）誓死捍卫祖国、沉着冷静的态度获各界大赞与支持，近日就有英媒透露，英国首相约翰逊（Boris Johnson）有意拜访乌克兰，与泽连斯基面对面会谈，当面表达支持乌克兰对抗俄国的立场。此前有消息称泽连斯基决绝婉拒美国与英国拯救他与家人避难好意。

广告 继续浏览后续

据自由时报今天引述消息报道称，因欣赏泽连斯基风范！ 英媒透露首相约翰逊有意造访基辅跟泽连斯基见一面。

根据《每日邮报》 报道，约翰逊正在考虑闪电造访基辅，以表示支持乌克兰对抗俄总统普京（Vladimir Putin）。约翰逊已要求相关官员评估他前往基辅与泽连斯基会谈的可行性，若可行，约翰逊想尽快展开行程。

消息称，不过英国安全官员对于约翰逊想前往战区前线感到不安，以基辅近日持续遭受俄军猛攻的状况来看，如何确保约翰逊的安全势必是一大难题。

自由时报称，另外据《卫报》 21日报道称，约翰逊相当欣赏乌克兰总统，大赞泽连斯基是“英勇的战争领袖”。约翰逊透露，早在乌俄战事爆发前，他就下令为泽连斯基及其家人提供在英国的住所，不过泽连斯基相当清楚自己的职责，果断回绝约翰逊的好意，强调如果真的爆发战争，他也会坚守基辅与人民站在一起。