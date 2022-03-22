为何马里乌波尔“攻&守”对俄乌意义都很重大？

马里乌波尔难攻难守

美国智库“战争研究所”3月21日发布战情分析指，俄军当天在乌克兰首都基辅（Kyiv）周边以守势为主，没有发动进攻；在乌克兰东北部的俄军面临补给问题；唯有在南部马里乌波尔（Mariupol），俄军有“缓慢但稳定”的进展，民间设施遭攻击，估计未来数周内马里乌波尔将沦陷。俄军几周以来持续轰炸当地。乌克兰总统泽连斯基21日也说，马里乌波尔正在被俄军“化为灰烬”。英国《BBC》分析说，4大主因驱使，俄军无论如何都要拿下这个港口城市。

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BBC说，马里乌波尔成了这场战争的关键，如果陷落，对俄罗斯而言可以说是战略性的大胜利，但对乌克兰来说则是一个重大打击。

俄军持续猛攻该市的4大原因包括，第一，确保克里米亚（Crimea）和顿巴斯地区之间的陆路畅通，从实时战况地图来看，位于克里米亚的俄军希望与乌东顿巴斯（Donbas）地区的友军会合，而马里乌波尔就是一个“塞子”，将这条路线死死堵住。

第二是扼杀乌克兰经济：该市不仅是港口重镇，也是大型钢铁厂的所在地、煤炭和玉米的主要出口枢纽，如果被佔领，俄罗斯将能够控制乌克兰8成以上的海岸线，彻底切断其海上贸易，甚至更进一步让乌克兰“与世隔绝”。

第三，俄国将夺取马里乌波尔视为大外宣机会，这裡是乌克兰民兵部队“亚速营”所在地，莫斯科对内宣称“亚速营”成员中有所谓的新纳粹份子，一旦夺下该市，莫斯科就可以告诉俄国民众，祖国派年轻人到乌克兰作战，是为了清扫藏在邻国的“纳粹”。

第四是提振俄军士气，并对齐心抗敌的乌克兰军民造成沉重打击，甚至产生威慑。

尽管这个城市如此重要，但路透社报导，乌东顿内茨克（Donetsk）领导人普希林（Denis Pushilin）21日向俄媒《国际文传电讯社》（Interfax）透露，虽然马里乌波尔已经被俄军围困多日，但估计至少一周内无法拿下该市。

普希林说：“我不太乐观在两、三天，甚至一周内能打下马里乌波尔，很不幸的是，这座城市很大。”