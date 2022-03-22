俄罗斯对乌克兰狂轰滥炸以消耗战施压

乌克兰/俄罗斯

乌克兰政府周一拒绝了俄罗斯关于交出马里乌波尔的要求。俄罗斯越来越多地轰炸平民区，以迫使乌克兰放弃对南部和东部领土的主张。

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据华尔街日报今天报道称，俄罗斯越来越多地依靠导弹和炮击向乌克兰施压。俄罗斯攻击了基辅、敖德萨和乌克兰的其他多个地区，莫斯科似乎正在改变作战计划，以迫使乌克兰放弃对南部和东部领土的主张。

乌克兰政府周一拒绝了俄罗斯关于交出被围困的港口城市马里乌波尔的要求，那里仍在继续进行激烈的交战。而在基辅附近，战斗已经进入僵持阶段，俄罗斯军队似乎在用炮击和远程导弹削弱乌克兰的阵地。周一，隆隆炮声几乎持续不断。

随着俄罗斯对乌克兰的军事进攻停滞不前，俄罗斯越来越多地轰炸平民区。这场战争正在演变为一场消耗战，旨在迫使乌克兰政府作出让步，默许莫斯科的要求。

该报道称，在俄罗斯做出这一看似战术性的转变之际，美国总统拜登本周前往欧洲，与北大西洋公约组织 、世界工业七国集团和欧洲的盟友和伙伴举行会谈，其中包括波兰。预计他们将讨论威慑行动、人道主义救援和为制裁俄罗斯进行活动。

俄罗斯外交部周一警告说，俄美关系“处于破裂的边缘”。莫斯科周一召见了美国驻俄罗斯大使John Sullivan，向他递交了一份抗议照会，抗议拜登将俄罗斯总统普京称为“战争罪犯”。

白宫新闻秘书帕莎其说，美国总统拜登、法国总统马克龙、德国总理朔尔茨、意大利总理德拉吉和英国首相约翰逊(Boris Johnson)在周一的电话中讨论了他们对俄罗斯在乌克兰战术的担忧。