俄罗斯诺贝尔和平奖得主捐奖章 协助乌克兰难民

俄罗斯/乌克兰/诺贝尔和平奖

2021年诺贝尔和平奖共同得主之一、俄罗斯媒体人穆拉托夫（Dmitry Muratov）2021年诺贝尔和平奖颁奖仪式上。

2021年诺贝尔和平奖共同得主之一、俄罗斯媒体人穆拉托夫（Dmitry Muratov）今天表示，他将捐出自己的诺贝尔奖章，帮助乌克兰难民。

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据中央社今天引述消息报道说，穆拉托夫是俄罗斯主要反对派报纸“新报”（Novaya Gazeta）总编辑，2021年与菲律宾新闻网站Rappler执行长瑞萨（Maria Ressa）因致力“捍卫言论自由”共获诺贝尔和平奖。

穆拉托夫在通讯软件Telegram上写道，他及“新报”已决定将诺贝尔金质奖章捐给乌克兰难民基金。穆拉托夫指出，他希望与“和平的难民及需要紧急治疗的伤病孩童”分享这个奖章。穆拉托夫也呼吁停火、换囚、归还蒙难者尸体，并提供人道主义走廊和援助。

“新报”上周曾在头版刊登抗议照片显示，一名俄罗斯国营电视台编辑闯进摄影棚，在新闻直播时持标语抗议俄军入侵乌克兰。但该报也碍于俄国政府审查，模糊处理海报上部分口号。

据该报道，“新报”已成为敢发表反对克里姆林宫观点的少数仅存俄罗斯媒体之一。自2000年以来，该报已有6名记者和撰稿者遭杀害，包括调查记者波利特科夫斯卡亚（Anna Politkovskaya）。