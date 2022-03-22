普京批评者纳瓦尔尼被判监9年

纳瓦尔尼被判监9年

身陷囹圄的俄罗斯反对派领袖纳瓦尔尼（Alexei Navalny），3月22日再次被法庭判定有罪，新的罪名是“欺诈”罪。这可能会导致他的刑期大幅度延长。这个事件显示莫斯科消除不同声音的决心将持续下去。

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据法新社报道，法官称纳瓦尔尼所犯的“欺诈罪”就是由一个有组织的团体进行的财产盗窃行为”。法官还给他定了一条较轻的罪名--“藐视法庭罪”。

检方指控纳瓦尔尼把其政治组织得到的价值数百万美元的捐款挪为个人使用。检察官上周要求法庭将他的刑期延长到13年，并将他转往条件更严苛的刑事流放地。

现年45岁的反贪污腐败活动人士纳瓦尔尼是俄罗斯最有影响力的普京反对者，曾在全国各地组织过各类反政府示威，批评普京的统一俄罗斯党充满“骗子和小偷”，指控普京搞封建集权，“吸干俄罗斯的血”。

2018年，纳瓦尔尼被法院裁定“挪用公款罪”成立，被判处缓刑，使他无法参选总统，无法通过选举挑战普京。纳瓦尔尼强烈否认挪用公款的指控，并称对他的法律诉讼是克里姆林宫对他的报复，出于政治目的。

纳瓦尔尼和他的团队经常公布对总统普京在内的俄罗斯精英阶层财富的调查结果，影响力极大。

2020年8月，纳瓦尔尼从西伯利亚城市托木斯克飞往莫斯科途中急病昏迷，后被转送德国柏林抢救后被发现遭神经毒剂毒害。2021年1月17日，康复出院的纳瓦尔尼回国，但在机场便遭俄罗斯警察逮捕。

俄罗斯莫斯科法院2月2日认定纳瓦尔尼“违反缓刑条件”，判处三年半刑期。他在法庭上，抨击普京是下毒者，对他发动毒剂袭击。

俄罗斯全国多地曾爆发数以万计民众参与的示威，抗议俄当局及声援纳瓦尔尼。

在纳瓦尔尼被捕后，他在全国的一些政治组织被当局宣布为“极端组织”而被强行解散。他的许多主要助手都因担心遭政府迫害被迫逃离俄罗斯。

同时，俄罗斯当局也对独立媒体和非政府组织施压打击，宣布许多为“外国代理人”。一些组织和媒体因担忧被检控而自行停止运作。

俄罗斯近期通过新的法律，对有关俄罗斯入侵乌克兰的“军事行动”的所谓“假新闻”进行严惩，刑期可高达15年后，更多的媒体被关闭。

为了进一步控制俄罗斯国内民众所获取的信息，俄罗斯3月5日宣布在境内封锁推特、脸书和Instagram等社媒平台，以及几家独立新闻媒体的网站。

纳瓦尔尼在Instigram上谴责俄罗斯入侵乌克兰，呼吁他的支持者进行抗议。据人权组织统计，自普京2月24日下令大举入侵乌克兰以来，在全国各地的抗议行动中，已经有1.5万多名示威者被警察拘捕。