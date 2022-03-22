泽连斯基与普京能否直面对谈？

乌克兰战争/泽连斯基/普京

乌克兰总统泽连斯基坚持要与俄罗斯总统普京会谈。如果不与俄罗斯总统普京会面，就不可能通过谈判结束俄乌战争。泽连斯基提出在以色列耶路撒冷是一个谈判好地方。近一年来，泽连斯基一直在寻求与普京会晤，但普京一直拒绝。

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据路透社报道称，乌克兰总统泽连斯基周一表示，如果不与俄罗斯总统普京会面，就不可能通过谈判结束俄乌战争。泽连斯基告诉欧洲公共电视网络，这样的会谈可以讨论乌克兰被占领土的未来，但需要更多时间来解决这个问题。泽连斯基还重复了他在本月早些时候说过的话，即乌克兰现在无法获得北约成员资格。

泽连斯基在采访中说：“我认为，在我们与俄罗斯联邦总统会谈之前...你无法真正了解他们为了停止战争准备做什么，以及如果我们不准备做出这样或那样的妥协，他们准备做什么。”

近一年来，泽连斯基一直在寻求与普京会晤，但后者一直拒绝，并要求泽连斯基解决该国与分离主义地区的“内战”。这些地区与莫斯科之间有关联。

自俄罗斯军队上个月进入乌克兰以来，泽连斯基发出了越来越迫切的呼吁，要求进行会谈以结束冲突。上周，他呼吁迅速举行会谈，以便俄罗斯能够“限制其错误造成的损失”。

俄罗斯对乌克兰的攻击已造成数千人死亡，并将乌克兰4,400万人口中的近四分之一赶出家园。德国预测，未来几周难民人数可能高达1,000万。

泽连斯基在采访中说：“我准备在与俄罗斯总统的会晤中提出被占领土的问题，但我确信，在这次会晤不会得出解决方案。”泽连斯基说，在处理这些问题之前，需要满足几个条件，即停火、撤军和安全保证。泽连斯基指出，“如果人们试图停止战争，就会有停火和撤军。总统会面，就撤军达成协议，并做出某种形式的安全保证，”他说。“必须找到折衷方案，以某种方式保证我们的安全。”

泽连斯基说，乌克兰很清楚它现在不能被接纳为北约成员。泽连斯基说，北约成员国“明白他们不想与俄罗斯打仗，因此不能接纳我们...我们必须接受这一点，并接受其他安全保证。”