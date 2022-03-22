泽连斯基担忧乌克兰城池失守前已遭轰炸摧毁

乌克兰/俄罗斯

乌克兰总统泽连斯基表达担心，在乌克兰各城市落进入侵的俄军前，就会先被轰炸摧毁。美国总统拜登和欧洲多国领导人21日举行电话会议时，谴责俄罗斯采取日益残酷的战略。

广告 继续浏览后续

据法新社报道，乌克兰总统泽连斯基21日称，在乌克兰各城落进入侵的俄军前，就会先被「摧毁」，因此他再次喊话要跟普京直接对话。

俄罗斯为20日夜将基辅一座购物中心夷为平地导致8人丧生的攻击事件辩护说，乌克兰军方用此商业中心作军事用途。

与此同时，美国总统拜登和欧洲多国领导人举行电话会议，因应俄罗斯采取日益残酷的战略。消息称，说，俄罗斯显然没有被西方国家的制裁吓倒。

尽管平民伤亡人数激增，泽连斯基明确表示，他的同胞不会把首都基辅（Kyiv）、东部第2大城哈尔科夫（Kharkiv），或遭狂轰滥炸且被围困的马立波（Mariupol）拱手让给俄罗斯。 泽连斯基说：「乌克兰不会听从俄罗斯下的最后通牒。」但泽连斯基还说：「我们应该先会被摧毁。」

据美国高级别国防官员表示，在俄罗斯2月24日全面入侵乌克兰近1个月后，莫斯科当局加强空中、海上的行动，光是过去24小时就飞行了300架次，正不顾一切想扭转乌克兰顽强抵抗的局势。

据联合国统计，自俄罗斯入侵乌克兰以来，已知有925名平民丧命，罹难者包括75名儿童，另有1496人受伤， 但实际的死亡人数肯定更多，因为马立波官员表示，在俄军狂轰滥炸下，光是马立波就有超过2000人丧命。

在普京发动的这场战事中，马立波是一大关键目标，因为该城可作为西南方的克里米亚俄军与北方及东方的俄罗斯控制区之间的陆地桥梁。