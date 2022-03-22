艾未未在罗马为普契尼的“图兰朵”配置乌战悲影

意大利/艾未未/歌剧 "图兰朵 "

法新社说，艾未未并非时钟大师，但通过在罗马上演他的配影 "图兰朵"，这位中国持不同政见的艺术家却创造了轰动有影响的新闻。"图兰朵"今天周二在罗马歌剧院公开首演，是为中国这位64岁的持不同政见的艺术家改编。而指挥利尼夫Oksana Lyniv是乌克兰布罗迪镇人，位于利沃夫以东约100公里处，她回忆起八年前在敖德萨首次演出的《图兰朵》对她产生的亲切共鸣。她说，如今敖德萨管弦乐团、芭蕾舞团和合唱团的许多成员现在正在保卫乌克兰。

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据法新社今天报道称，在罗马，艾未未和乌克兰的一位音乐大师演绎了一个全新的 "图兰朵 "意境。而从贾科莫-普契尼未完成的歌剧 "图兰朵"的开场前五个阴郁的音符开始，观众就陷入了一个充斥混乱和暴力世界的纷扰，而艺术家艾未未--这是他投身歌剧处女作--没有给观众任何喘息的机会。

"图兰朵"今天周二在罗马歌剧院公开首演，是为中国这位64岁的持不同政见的艺术家改编的，艾未未以谴责违反人权和钳制言论自由的专制主义的装置、雕塑和照片而闻名。

乌克兰指挥家奥克萨娜-利尼夫（Oksana Lyniv）出现在指挥台上，增加了这部作品的新赋意义，因冠状病毒，这部作品的首演曾被推迟到2020年，但今天的开幕式则被置于欧洲战争挥之不去的印记之下。

艾未未在一次新闻发布会上说，"我们仍在目睹（领土）冲突，这是不可想象的，"艾未未说，“我们正处在欧洲最大的人类战争中。” 艾未未用英语说：“由于俄罗斯发动的战争，300多万乌克兰人被迫逃亡。”

普契尼的这部歌剧其实以中国为背景，围绕着残酷的图兰朵公主这一角色展开，她杀死了所有未能解开三个谜语的追求者。

难民、供奉牺牲品和一个道德败坏的唱诗班是剧中角色。艾未未用引人注目的视频图像来加强弥漫在歌剧中的威胁感。在一个描绘未来城市废墟的布景后面，艾未未投射出近期事件中令人震惊的图像，从戴着口罩和防护装备的医院工作人员，到激流中的难民，到与香港示威者对峙的防暴警察，再到颠沛的移民。

当第三幕的合唱团唱着 "我们迷失了"，殴打、扼杀和催泪瓦斯的画面侵满了屏幕。

该报道称，对于44岁的乌克兰人奥克萨娜-林尼夫来说，艾未未强大的视觉象征主义与普契尼的意图完美呼应。普契尼的《图兰朵》在1924年去世时尚未完成。但她说：“从第一章节开始，你就能在空气中感受到将要发生的事情的世界末日特征。”

去年，利尼夫是第一位女性指挥家指挥著名的拜罗伊特歌剧节，今年1月，她被任命为博洛尼亚歌剧院的指挥，这也是意大利第一个由女性领导的歌剧院，利尼夫也创造了历史。

利尼夫Oksana Lyniv是乌克兰布罗迪镇人，位于利沃夫以东约100公里处，她回忆起八年前在敖德萨首次演出的《图兰朵》对她产生的亲切共鸣。

她说，如今敖德萨管弦乐团、芭蕾舞团和合唱团的许多成员现在正在保卫乌克兰。

艾未未裁截了普契尼的同代人佛朗哥-阿尔法诺在该作品中加入的 "大团圆结局"，而是让观众来决定尾声的结局。据奥克萨娜-林尼夫解释，这是向我们每个人提出了挑战，要求我们选择自己的命运，来决定 "你在这个社会中要扮演什么角色"--暴君图兰朵，冒险的难民王子卡拉夫，还是为爱献身的刘。