俄央行行长纳比乌琳娜据报辞职遭普京拒绝

俄罗斯/政治/乌克兰

彭博社3月23日引述四位消息知情人士的话报导，在普京下令全面入侵乌克兰后，俄罗斯中央银行行长纳比乌琳娜（Elvira Nabiullina）曾试图辞职，但却被俄总统普京告知要留下来续职。

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上周刚被提名俄央行行长新的五年任期，纳比乌琳娜目前就其本人去留问题的意见不可能被外界获知。报导指，她被留下来管理对乌战争和国际制裁的后果，这场战争很快就使她在上任九年来所取得的大部分成就付诸东流。这些知情人士说，现在离开将被视为对普京的背叛，而她与前者已经密切合作了近20年。

现年58岁的纳比乌琳娜没有公开评论她的重新任命，也没有回应记者的质询。俄罗斯中央银行和克里姆林宫的发言人没有回复评论请求。据熟悉情况的人说，只有一名高级官员因战争而辞职：自苏联解体后，在上世纪90年代长期从事俄罗斯经济改革的阿纳托利·丘拜斯(Anatoly Chubais)本周辞去了普京总统气候特使的职务，并离开了该国。

在开战前，纳比乌琳娜受到投资者的青睐，被《欧洲货币》和《银行家》等出版物誉为世界上最好的货币政策制定者之一，现在她面对的是一个被国际制裁孤立的战时经济，以及随着外国公司的离开而对投资的饥渴。2月24日入侵事件发生后，美国及其盟国对卢布实施了全面打击，包括对俄央行海外外汇储备的冻结，致使卢布暴跌。纳比乌琳娜被迫将基准利率从9.5%提高至20%，并实施了资本管制以阻止现金外流。

俄央行表示，在国际制裁限制冻结其6430亿美元储备中的一半以上后，它放弃了保护卢布的干预措施。“只要有升级，央行就只能适应冲击，”认识纳比乌琳娜20多年的俄罗斯银行前高级官员维尤金（Oleg Vyugin）说。报导指，一些俄央行官员描述了入侵后几周内的无望状态，他们感到被困在一个机构中，他们担心随着俄罗斯与世界的隔绝，他们面向市场的技能和经验将没有什么用处。有一次，离职的速度非常快，以至于IT部门缺少人手来终止账户。箭头贴在通道上，引导员工在离开时通过最后的官僚机构。

报导称，俄央行的其他部门蜷缩在比平时更重的工作负荷下，甚至看到一连串的简历从被制裁的银行送来。据熟悉情况的人士说，一些俄央行官员描述了在入侵前几周的无望状态，官员们模拟的情景包括俄罗斯的银行可能被切断SWIFT国际结算系统，但认为对央行储备进行制裁的可能性过于极端，只是假设。普京本月早些时候说，他相信俄罗斯将克服目前的经济困难，并更加独立。他将目前的限制浪潮与冷战期间对美国施加的限制相比较，并称“苏联在制裁下生活，发展并取得了巨大的成功。”

在上周五决定将基准利率维持在20%的二十年高位附近后的简短声明中，纳比乌琳娜将实现4%的通胀目标推迟到2024年，并警告说俄罗斯的经济正走向收缩和动荡，没有明确的终点。与最近的传统不同，她在利率会议后没有接受媒体提问。据经济学家们预测，俄罗斯今年的GDP将出现两位数的下降，而卢布的崩溃和商品的短缺可能会引发高达25%的通货膨胀，这是俄罗斯自1998年政府债务违约以来从未见过的水平。

在她的领导下，俄央行在战前积累了世界上最大的外汇和黄金储备之一，打击了被认为管理不善或资本不足的贷款人，并使通货膨胀率达到了俄罗斯后苏联历史上的最低水平。阿尔法银行的经济学家奥尔洛娃（Natalia Orlova）回忆说：“纳比乌琳娜上任时，没有人认为她能够稳定通货膨胀。她使中央银行达到了绝对的国际标准。”

报导指，与过去的危机相比，俄罗斯经济未来的道路并不明显。紧急加息和对外汇交易的限制目前已将银行业的问题封存起来，俄罗斯市场只能看到零星的重新开放。违约的威胁正困扰着政府和公司。巴黎政治大学经济学教授古里耶夫（Sergei Guriev）说：“中央银行没有希望恢复其旧政策”。古里耶夫于2013年逃到巴黎，曾担任欧洲复兴开发银行的首席经济学家，他认识纳比乌琳娜大约15年了。古里耶夫评价后者说：“她没有报名参加战时工作，她不是那种能够在金融市场关闭和灾难性制裁下工作的人。”

此前，据塔斯社3月9日报导，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫在回答提问时表示，克里姆林宫不知道有关纳比乌琳娜据称辞职的传闻。